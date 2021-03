Nieuwe jaar van start met recordcijfers op de occasionmarkt

1 maart 2021 - Afgelopen maand liet de occasionmarkt een recordaantal kwalitatieve aanvragen voor auto’s zien, zo blijkt uit cijfers van AutoScout24. Het occasionportal heeft dit jaar in de maand januari 35 procent meer aanvragen naar gelieerde autobedrijven doorgestuurd dan in januari 2020. Uit de maandelijkse cijfers van AutoScout24 blijkt daarnaast dat MPV’s en kleine auto’s de afgelopen maand het meest stegen in populariteit, respectievelijk 25 procent en twintig procent. Het aanbod binnen deze segmenten liep echter terug, met 2,13 procent voor MPV’s en 1,30 procent voor kleine auto’s.

Vergeleken met een jaar geleden is de prijs van een occasion op het AutoScout24-platform gemiddeld met 571 euro toegenomen. De gemiddelde vraagprijs van een occasion stond in januari van dit jaar op 19.282 euro genoteerd. Ten opzichte van de maand december was er in januari een lichte stijging van de gemiddelde prijs van een occasion te zien. Het ging om een prijsverschil van 269 euro."De interesse naar gebruikte auto’s blijft binnen onze portalen alsnog toenemen. Afgelopen maand hebben wij maar liefst 35 procent meer kwalitatieve leads verstuurd naar autobedrijven in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Daarnaast zien we dat de gemiddelde prijs van een occasion blijft toenemen," aldus directeur Rachel Gómez y Maseland.Vanwege de geldende coronamaatregelen waren autobedrijven in januari gesloten en konden consumenten alleen via online bezichtigingen en proefritten aan huis een auto aanschaffen. Uit een eerder onderzoek van AutoScout24 bleek dat een kwart van de Nederlanders inmiddels openstaat voor het digitaal aanschaffen van een occasion. 83 procent van de AutoScout24-bezoekers zoekt via zijn mobiel naar een occasion, via een app (47 procent) of via mobiel internet (36 procent).