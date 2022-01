Een feestelijke sfeer in sombere tijden

18 januari 2022 - Het carnaval in 2020 is in hindside het laatste grote feest dat we in ons land zorgeloos hebben kunnen vieren. Sinds het begin van de coronapandemie hebben we nu al bijna twee jaar lang allerlei feestdagen niet meer zo kunnen vieren zoals we gewend waren. Er gelden diverse maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan, en veel plekken zijn gesloten. Helemaal nu we aan de middenin de omikrongolf zitten.

Er is veel onzekerheid, en dat kan leiden tot sombere gevoelens. Martijn Stelder van e-Carnavalskleding.nl vertelt meer over hoe je toch kunt zorgen voor een feestelijke sfeer en saamhorigheidsgevoel binnen de onderneming in deze sombere tijden.Stelder: "Intussen zorgt de coronapandemie al bijna twee jaar lang voor een andere manier van werken. Hoewel thuiswerken zijn voordelen heeft, missen veel mensen vooral het directe en wat informelere contact met andere medewerkers. De kans is nu namelijk groter dat het voornamelijk over werk gaat. Maar het herinneren aan en vieren van speciale dagen van medewerkers is juist iets dat de saamhorigheid benadrukt. Het gezamenlijk vieren van verjaardagen met taart of een andere traktatie is bijvoorbeeld iets dat erg gemist wordt nu."Hij geeft daarom de tip wat extra aandacht aan onder meer verjaardagen te geven. "De situatie vraagt nu vraagt om iets meer attentie dan alleen het cadeautje op te sturen die de medewerker anders op de zaak gekregen zou hebben. Denk er bijvoorbeeld eens aan het presentje op te laten sturen in een extra grote feestelijke verpakking. Of met een grote feestballon erbij. Wil je de medewerker echt laten weten dat hij belangrijk is voor de onderneming? Breng dan het cadeautje, met bijvoorbeeld een bloemetje, persoonlijk thuis."Door het thuiswerken ontstaat een andere dynamiek tussen mensen. Stelder benoemde al dat de kans groot is dat er voornamelijk over werk gecommuniceerd wordt. "Was het voor de coronapandemie gebruikelijk om samen te borrelen eens in de zoveel tijd? Organiseer dan nu regelmatig online borrels. Ook het komende carnaval eind februari 2022 kun je tijdens een feestelijke Zoom-meeting vieren. Trek dan ook feestelijke kleding aan, en vraag dat ook aan je medewerkers. Zo kun je er toch een klein feestje van maken. Juist nu kan het mensen opfleuren door even lekker gek te kunnen doen."