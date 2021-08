Het Kantoor van de Toekomst: inspirerende ontmoetingsplek

23 augustus 2021 - De coronamaatregelen hebben het afgelopen anderhalf jaar voor een heel ander leven gezorgd. Vooral als het gaat om hoe er gewerkt wordt. Iedereen altijd maar iedere dag op kantoor? Het thuiswerken heeft door de coronacrisis eindelijk voet aan de grond gekregen. De verwachting bestaat dat er in de toekomst een hybride vorm van werken zal plaatsvinden: gedeeltelijk thuis en gedeeltelijk op locatie. Dit heeft consequenties voor de functie van de bedrijfspanden van ondernemingen.

Linda de Vries van EBC Amsterdam vertelt meer over het hybride werken en het kantoor van de toekomstVolgens De Vries hebben door het gedwongen thuiswerken veel mensen de voordelen hiervan eindelijk ingezien. "Voor medewerkers was natuurlijk het wegvallen van het woon-werkverkeer, veelal, in de file, een enorm voordeel. Daarnaast wordt ook de vrijheid die mensen hebben in het indelen van hun tijd als een groot voordeel ervaren." Ze vervolgt dat de vrees dat de productiviteit zou dalen, onterecht was. "Dit vormde vooral het grote punt van weerstand onder managers en ondernemers, en hield verandering tegen. Intussen is echter gebleken dat er over het geheel zelfs sprake is van een lichte stijging van de productiviteit.De Vries: "Technologische ontwikkelingen en gewenning ermee om te gaan, staan mensen toe te werken op elke gewenst tijdstip en vanaf elke plek. Maar er zijn juist ook mensen die snakken naar de aanwezigheid op kantoor. Bijvoorbeeld jongeren die nog veel begeleiding nodig hebben, of thuis geen fijne werkplek hebben. Ook teams functioneren beter als ze elkaar af en toe eens in het echt zien. Waarschijnlijk zal door deze wensen een balans ontstaan tussen werken op locatie en thuiswerken."De Vries benoemt dat het kantoor hierdoor een functieverandering zal ondergaan. "Nu betreft het vaak een betonnen omhulsel met werk- en vergaderplekken. Een vierkante doos ergens achteraf op een saai bedrijventerrein. Het Nieuwe Kantoor krijgt een andere rol. Het wordt een plek waar collega’s elkaar inspireren en ideeën uitwisselen, mensen zich ontwikkelen en waar gezellig samen koffie wordt gedronken. Vervolgens storten ze zich weer op hun werk, op locatie maar waarschijnlijk veelal vanuit huis. Het kantoor wordt dus eigenlijk een soort van clubhuis."Ze geeft aan dat dit gevolgen heeft voor de locatie en inrichting van kantoorpanden. "Er komt meer vraag naar kantoren op fraaie, inspirerende locaties. Bij voorkeur met een buitenruimte waar medewerkers lekker in de zon kunnen lunchen, of even de gedachten kunnen verzetten. Daarnaast komen de standaard kantoortuinen te vervallen waarschijnlijk. Daarvoor in de plaats komen flexibele werkruimtes voor bijvoorbeeld gesprekken met klanten, om samen te werken of te brainstormen. Een kantoor zal als werkplek inspiratie moeten bieden, anders zal het stil blijven."Niet alleen grote bedrijven, ook kleinere ondernemers zijn op zoek naar nieuwe invullingen van het kantoor. De Vries: "Het aanhouden van kantoorruimte terwijl de medewerkers ook thuis kunnen werken, vormt een kostbare aangelegenheid. Ondernemers met slechts een paar mensen in dienst zijn vooral op zoek naar flexibiliteit. Zij zouden daarom ook een virtueel kantoor kunnen overwegen. Hierbij huurt u alleen een vergaderruimte als u met uw medewerkers wil afspreken, of als er een klant op bezoek komt."