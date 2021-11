Zo zorg je als ondernemer voor een veilige thuiswerksituatie voor het personeel

22 november 2021 - Het thuiswerken heeft ontzettend veel veranderd in het bedrijfsleven. Zo dienen werkgevers ineens op verschillende locaties een werkplek te faciliteren. Deze werkplek dient niet alleen werkbaar te zijn, maar deze dient ook nog eens veilig te zijn! Met de veiligheid van de werkplek doelen we met name op de digitale veiligheid van de werknemers en de bedrijfsgegevens.

Waar bedrijven vroeger nog een stukje controle hadden over het internetgebruik van de medewerkers, is dit bijna volledig verdwenen met de komst van het thuiswerken. Er zijn gelukkig manieren om medewerkers ook thuis van een veilige digitale werkomgeving te voorzien. Karlo Blaauw van Scienta.nl vertelt hier in dit artikel graag meer over.Blaauw ziet met name gevaren als het gaat om het stelen van bedrijfsgegevens. "Waar medewerkers op kantoor op een goed beveiligde internetverbinding werken is dat thuis vaak het niet het geval. Dit komt doordat men gewoon op de eigen router werkt en deze over het algemeen minder goed beveiligd is dan de router op kantoor. Het is voor hackers daardoor makkelijker om een medewerker te hacken als hij/zij thuis werkt dan wanneer hij/zij op kantoor werkt. We raden iedere onderneming daarom ook aan om gebruik te maken van een vorm van wachtwoordbeheer. In een applicatie die hiervoor bedoeld is kunnen wachtwoorden opgeslagen zonder dat de medewerker de wachtwoorden zelf hoeft te weten. Doordat men verbonden is met de applicatie die de wachtwoorden weet worden deze automatisch ingevoerd op de website. Zo worden de wachtwoorden niet lokaal op de computer of op de internetverbinding van thuis van de medewerker opgeslagen."Het grootste gevaar van het thuiswerken is het feit dat bestanden op niet-centrale plekken gedeeld kunnen worden. Hier geeft Blaauw een simpele doch daadkrachtige oplossing voor. "Om een veilige werksfeer te creëren raden we iedere onderneming aan om een eigen intranet in te richten. Dit is een stuk internet dat alleen toegankelijk is voor medewerkers van de onderneming. Bij het bezoeken van de landingspagina van het internet dient men in te loggen met de bedrijfsgegevens. De gegevens die binnen dit intranet gedeeld worden zijn daardoor altijd traceerbaar en extra goed beveiligd. Hiermee wordt ook gegarandeerd dat medewerkers de gegevens delen in een bekende omgeving. Men hoeft zich dus geen zorgen te maken over eventuele hacks in tools die medewerkers onderling gebruiken."