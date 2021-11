Helft mkb-bedrijven in zakelijke dienstverlening heeft minder focus op digitalisering door corona

16 november 2021 - De coronacrisis is voor veel mkb-ondernemers in de zakelijke dienstverlening ten koste gegaan van de innovatiekracht van hun bedrijf. Zo erkent ruim de helft dat de focus op digitalisering en innovatie is verzwakt. Hoewel door de komst van het thuiswerken veel meer medewerkers gebruikmaken van digitale tools dan vóór de crisis, blijven investeringen in specifieke toepassingen als cashflow management en digitaal projectmanagement nog achter.

Gebrek aan budget en hoge kosten zijn het grootste struikelblok, terwijl ook gebrek aan tijd en benodigde expertise worden genoemd als reden om niet te investeren in digitalisering. Dat blijkt uit de nieuwste editie van de MKB Barometer van Teamleader - leider in de markt voor Work Management-software - waarin ruim 300 Nederlandse mkb-ondernemers in zakelijke diensten hun visie geven over de status en toekomst van hun bedrijf. Maar liefst 45 procent van de mkb-ondernemers in de zakelijke dienstverlening besteedt minder tijd aan digitalisering dan zij zouden willen, terwijl 54 procent aangeeft dat dit wél belangrijk is voor hun bedrijf. Zo beschouwen zij het analyseren van hun bedrijfsdata als belangrijke voorwaarde voor groei. Aan de bereidheid om te digitaliseren ligt het vaak niet: de helft is actief met het verzamelen van kennis en 49 procent zegt wel degelijk geïnteresseerd zijn in de digitalisering van hun bedrijf. "Ondanks de bereidheid stappen vooruit te zetten in de digitale transformatie van hun onderneming heeft de coronacrisis een rem gezet op de innovatiekracht van veel mkb-ondernemers in de zakelijke dienstverlening," zegt Jeroen de Wit, CEO van Teamleader. "Zo zegt een meerderheid dat zij door de crisis minder tijd, focus en financiële middelen hebben om hun bedrijfsvoering te digitaliseren en zo de weg vrij te maken naar duurzame groei."Ruim de helft van bedrijven geeft aan dat zij op dit moment al bedrijfsdata analyseren om (interne) processen te optimaliseren. Data-analyse is voor 52 procent zelfs cruciaal voor het voortbestaan en het competitieve vermogen van hun bedrijf. Tegelijkertijd is maar liefst 53 procent terughoudend met investeringen in digitalisering en innovatie. De helft benadrukt dat zij hiervoor onvoldoende kennis in huis hebben en 43 procent komt hieraan door tijdgebrek niet toe. Voor veruit de meeste bedrijven geldt dat meer financiële armslag noodzakelijk is om de digitale transitie in gang te zetten."Maar liefst twee op de drie van de mkb-ondernemers in de zakelijke dienstverlening zegt in hun dagelijkse werkzaamheden nu andere prioriteiten te hebben dan digitalisering. Het gebrek aan tijd en geld lijkt echter op een ‘kip en ei’-probleem; het is namelijk de vraag wat nu precies oorzaak en gevolg is. Zo is digitalisering cruciaal om te kunnen groeien en de inkomsten te vergroten, terwijl omgekeerd investeringen een voorwaarde zijn om digitale transformaties in gang te zetten. Het verzamelen en analyseren van bedrijfsdata als basis voor adequate besluitvorming kan er uiteindelijk juist voor zorgen dat ondernemers tijd en geld overhouden", benadrukt De Wit. "In een crisis is het vizier gericht op overleven en is het lastig te focussen op een strategie voor de lange termijn. Het is echter cruciaal dat het mkb blijft innoveren om groei te waarborgen. Dat is extra belangrijk nu de arbeidsproductiviteit als gevolg van groeiende personeelstekorten omhoog moet. Dit is al mogelijk door een relatief kleine investering te doen in bijvoorbeeld management software."Veel mkb-ondernemers in de zakelijke dienstverlening zijn zich wel degelijk bewust van het belang om te investeren in digitalisering. Het grootste voordeel hiervan is – volgens de mkb-ondernemers - dat zij hierdoor meer tijd overhouden voor belangrijkere zaken, zoals de focus op de bedrijfsstrategie. Hierna worden kostenbesparingen en omzetverhoging en het realiseren van groei genoemd als voornaamste redenen om wél te investeren in digitalisering. Ruim één op de vijf bedrijven denkt dat een partner die aangeeft hoe digitalisering gestalte kan krijgen hen hierbij zou kunnen helpen. Tegelijkertijd verwacht 19 procent meer informatie over de mogelijkheden nodig te hebben om concrete stappen te kunnen zetten.