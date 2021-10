Ondernemen en thuiswerken: welke kosten mag je wel en niet aftrekken?

1 oktober 2021 - Kosten voor een printer, bureau of bureaustoel. Het zijn een paar voorbeelden van uitgaven die ondernemers kunnen hebben als ze vanuit huis werken. Nu hybride werken niet meer weg te denken is, blijft de Belastingdienst veel vragen krijgen over wat wel en niet aftrekbaar is. Startersvoorlichter Ferry Hoogerheijde legt het uit aan de hand van drie veelgestelde vragen.

Ik heb een bureaustoel gekocht voor in mijn werkruimte. Zijn deze kosten aftrekbaar? Hoogerheijde: "Een bureaustoel wordt gezien als algemeen middel en behoort tot de inrichting. Of de kosten aftrekbaar zijn, hangt dus af van waar de bureaustoel staat. Als hij in een zelfstandige werkruimte staat en deze werkruimte voldoende gebruikt wordt, zijn de kosten aftrekbaar."

Ik ben architect. Zijn de kosten voor mijn tekentafel aftrekbaar? Hoogerheijde: "Ja, een tekentafel behoort tot je bedrijfsmiddelen. Zonder tekentafel kun jij als architect je werk niet doen."

Nu ik vaker thuiswerk, verbruik ik meer energie. Zijn de energiekosten aftrekbaar? Hoogerheijde: "De kosten zijn alleen aftrekbaar als jouw werkruimte voldoet aan de eisen van een zelfstandige werkruimte. Zo niet, dan worden de energiekosten als privé-uitgaven gezien en zijn ze niet aftrekbaar. Voorbeelden van kosten die wel aftrekbaar zijn, zijn kosten voor kleine kantoorartikelen en zakelijke telefoongesprekken.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Als je als ondernemer kosten maakt voor zakelijke doeleinden, mag je deze kosten aftrekken van je opbrengst. Dat is gunstig, want hierdoor wordt het bedrag waar je belasting over moet betalen lager. Maar hoe zit het als je kosten maakt door thuiswerken?Over het algemeen geldt: de kosten die je maakt om een werkruimte thuis in te richten zijn niet aftrekbaar. Zoals kosten voor laminaat of een bureau. Tenzij jouw werkruimte aan speciale eisen voldoet. Eén van de eisen is dat de werkruimte zelfstandig moet zijn. Dat betekent dat het een eigen opgang of ingang en sanitaire voorzieningen heeft. Check hier of jouw werkruimte aan alle eisen voldoet. Bedrijfsmiddelen die je nodig hebt om je bedrijfsactiviteiten uit te kunnen voeren, zijn vaak wél aftrekbaar, ook als je ze thuis gebruikt.Ferry Hoogerheijde, startersvoorlichter bij de Belastingdienst, geeft antwoord op drie veelgestelde vragen.Tip: op de website van de Belastingdienst vind je een overzicht van mogelijke aftrekbare kosten Hoogerheijde: "Het is belangrijk dat je alle kosten bijhoudt in je administratie, zodat je kunt aantonen dat je de kosten voor je bedrijf hebt gemaakt. Bewaar dus goed je bonnetjes en facturen. Let er daarnaast op of je de kosten in één keer of over meerdere jaren mag aftrekken. Als de kosten betrekking hebben op het jaar waarover je aangifte doet, mag je de kosten in één keer aftrekken. Zoals een rekening voor de reparatie van je bedrijfsauto. Schaf je bedrijfsmiddelen aan? Dan mag je kosten onder de 450 euro in één keer aftrekken. Een bedrag boven de 450 euro, schrijf je over meerdere jaren af.Kijk op belastingdienst.nl/starters of meld je aan voor één van de gratis webinars ‘Goede start met de Belastingdienst’.