Consumenten én ondernemers haken massaal aan bij het nieuwe betalen

29 november 2021 - Sinds de coronacrisis is het gebruik van nieuwe betaalinnovaties onder consumenten en ondernemers flink toegenomen. Zo betalen bijna alle Nederlanders in winkels nu contactloos, maar liefst 87 procent. Dit blijkt uit de Mastercard Betaalinnovatie Monitor, het onderzoek naar de kijk op- en het gebruik van nieuwe betaalinnovaties onder 1.031 Nederlandse consumenten en 528 ondernemers.

Ook het aandeel online aankopen is enorm gestegen, meer dan de helft (53 procent) van de ondernemers begon tijdens corona een webshop of breidde een bestaande webshop uit. De meeste Nederlanders kiezen voor online shoppen vanwege het uitgebreidere aanbod, maar er zijn ook bij veel consumenten en ondernemers zorgen over duurzaamheid, bijvoorbeeld door het gebruik van verpakkingsmateriaal of het bezorgen en retourneren van producten.Momenteel betalen bijna alle Nederlanders (87 procent) contactloos in fysieke winkels. Van al die contactloze betalingen gebeurt 25 procent met smartphones of wearables**. Een kleine 11 procent geeft nog de voorkeur aan contant geld. Ook ondernemers zetten in op contactloze betalingen. Twee derde (65 procent) van de Nederlandse ondernemers vindt contactloos betalen dan ook een positieve ontwikkeling. Toch blijft de fysieke pas belangrijk voor consumenten: bijna twee derde (63 procent) betaalt liever niet alleen nog maar met een telefoon of wearable.De toename in online bestellingen brengt echter ook nieuwe zorgen boven tafel. Zo maakt 70 procent van de consumenten en 65 procent van de ondernemers zich zorgen over duurzaamheid bij online winkelen, bijvoorbeeld door het gebruik van veel verpakkingsmateriaal en het bezorgen en retourneren van producten. Uit onderzoek van Mastercard naar duurzaamheidsinitiatieven eerder dit jaar bleek al dat 41 procent van de Nederlanders vooral meer aandacht voor het milieu hebben sinds de uitbraak van de coronapandemie. In het kader van de steeds milieubewustere consument ontwikkelde het betaaltechnologiebedrijf in samenwerking met Doconomy de Mastercard Carbon Calculator, zodat consumenten meer inzicht krijgen in hun CO2-impact en zij bewuster kunnen consumeren.Steeds meer ondernemers en consumenten zijn tijdens de coronacrisis online gegaan. Zo vindt driekwart (75 procent) het prettig dat online winkels vaak een uitgebreider assortiment bieden. Maar liefst zeven op de tien (71 procent) consumenten zegt van plan te zijn om ook na de crisis net zo vaak online te (blijven) shoppen. Dit ligt in de lijn met de voorspelling van ondernemers, waarvan driekwart (76 procent) verwacht dat klanten net zo vaak online blijven bestellen.Ondanks de populariteit van online winkelen, blijft de fysieke winkel bestaan als het aan de consumenten ligt. De helft van de Nederlanders (50 procent) bezoekt nog steeds het liefst een fysieke winkel en bijna iedereen (89 procent) zou het erg vinden als online winkels fysieke winkels zouden vervangen. De belangrijkste reden voor consumenten hiervoor is het persoonlijke aspect: zes op de tien (62 procent) van de consumenten mist het persoonlijke contact en het advies als er online besteld wordt.Als het gaat om betalen, vindt zeven op de tien Nederlanders (72 procent) veiligheid het meest belangrijk. Zo koopt een grote meerderheid van de consumenten (73 procent) alleen bij webshops die zij kennen. Zes op de tien (61 procent) van de Nederlanders heeft er geen bezwaar tegen dat bedrijven - mét toestemming - hun financiële data gebruiken als de online betaling zo veiliger wordt. De meerderheid (57 procent) van de consumenten kiest bij online shoppen het liefst voor een betaalmethode met aflevergarantie. Meer dan vier op de tien (44 procent) geeft de voorkeur aan een manier van betalen die een aankoopverzekering biedt. Door te betalen met een Mastercard creditcard zijn vrijwel alle aankopen zowel online als in de winkel 180 dagen automatisch en kosteloos verzekerd tegen verlies, diefstal en beschadiging.Jan-Willem van der Schoot, Mastercard Country Manager Nederland: "Het is bijzonder om te zien hoe snel Nederlanders nieuwe innovaties, zoals contactloos betalen, omarmen. Dit gecombineerd met een enorme toename van online shoppen sinds de coronacrisis biedt kansen maar ook uitdagingen voor ondernemers, waarin veilig betalen de meest belangrijke factor blijkt. Wij werken onophoudelijk aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën die betaaltransacties veiliger en gemakkelijker maken."