Nederlanders hebben nieuwe manieren van betalen aardig onder de knie

29 juni 2021 - Stuur een betaalverzoek voor die vriendendienst, houd uw iPhone tegen de pin bij de bakker of geniet van muziek, films en nieuws via een abonnement. Je vertelt Nederlanders niets nieuws als het gaat om nieuwe betaalmogelijkheden, zo blijkt uit het 2021 mkb-retailers onderzoek van betalingstechnologiebedrijf Visa. Tweederde van de Nederlanders (66 procent) maakt zich geen zorgen over de veiligheid van innovatieve betalingen.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Nederland loopt in Europa al langere tijd voorop wat betreft de adoptie van nieuwe betaalmethodes. Van alle kaartbetalingen wordt in bijna alle gevallen (85 procent) contactloos afgerekend, blijkt uit hetzelfde onderzoek. Zeker tijdens COVID-19, waarin we contactmomenten zo veel mogelijk proberen te beperken, biedt contactloos een oplossing.De mogelijkheid om zonder portemonnee de deur uit te kunnen gaan en toch te kunnen betalen voor een koffie, een spontaan ijsu of de weekboodschappen, is het gemak waar de Nederlander naar op zoek is. De houding ten opzichte van innovatieve betalingen is, vergeleken met voor de coronapandemie, gelijk gebleven voor driekwart van de Nederlanders (76 procent).Afrekenen in contanten verliest al jaren aan populariteit en door de coronacrisis daalde het aantal cashbetalingen verder. Slechts één op de tien Nederlanders (dertien procent) blijft voorkeur geven aan contant betalen ten opzichte van betalen middels pinpas. De cashloze maatschappij lijkt evenwel nog toekomstmuziek. De helft van de ondervraagden wil namelijk niet dat contant geld volledig verdwijnt in de aankomende vijf jaar. Desondanks gebeurde driekwart van de Europese betalingen het afgelopen jaar contactloos.Nederland is goed op de hoogte wat betreft de adoptie van nieuwe betaalmethoden. Dat ziet ook Jos van de Kerkhof, Country Manager bij Visa in Nederland. "Veiligheid en gemak zijn de belangrijkste pijlers voor moderne betaalmethoden. De markt voor digitale betalingen ontwikkelt zich razendsnel. Ik kan me juist daarom voorstellen dat de behoefte aan contact geld, als constante optie, blijft. We zien dat – zeker in tijden van een pandemie – er een grote behoefte is aan contactloos betalen, omdat het voor iedereen minder besmettingsgevaar oplevert. Voor de retailer is het ook nog eens minder arbeidsintensief qua geld tellen en het opmaken van de kassa. De Nederlandse consument is gewend aan een veelheid aan betaalopties, maar heeft een sterke voorkeur voor betalen via de smartphone."