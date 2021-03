Nederlanders pinnen door corona 30 procent minder cash

30 maart 2021 - In 2020 haalden Nederlanders minder contant geld ‘uit de muur’ dan een jaar eerder. Waar we vorig jaar gemiddeld opgeteld € 1.424 uit de geldautomaat pinden, was dit totaalbedrag in 2019 nog € 2.039 per jaar. Door corona is de daling drie keer zo sterk als voorgaande jaren. Dit en meer blijkt uit een analyse van Knab op basis van ruim 1,5 miljoen geanonimiseerde transacties.

Door de coronacrisis daalt de populariteit van contant geld extra sterk. Waar Nederlandse consumenten vanaf 2015 ieder jaar gemiddeld tien procent minder cash geld opnamen dan het jaar ervoor, was deze daling in 2020 zelfs 30 procent. Vorig jaar pinden we gemiddeld € 615 minder contant geld ten opzichte van 2019.Door de dalende populariteit van cash gaan Nederlanders sinds corona ook minder vaak naar een geldautomaat. In 2020 deden we dat gemiddeld negen keer per jaar terwijl dat in 2019 nog zestien keer was. Opvallend is dat consumenten wel meer geld per keer opnemen: gemiddeld zo’n € 151 in 2020 tegenover gemiddeld € 125 per bezoek sinds 2015.Ouderen nemen vaker én meer geld per keer op. Zo gingen 66-plussers in 2020 gemiddeld elf keer naar de geldautomaat en namen dan € 167 per keer op. Die aantallen liggen ongeveer een kwart hoger dan bij jongeren onder de 35 jaar. Zij stonden gemiddeld negen keer voor het scherm van een geldautomaat en namen dan € 134 per keer mee. De groep van 35 tot en met 65 jaar zit daar precies tussen