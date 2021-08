Helft minder klandizie voor horeca als er niet gepind kan worden

6 augustus 2021 - Maar liefst de helft van de Nederlanders komt liever niet in een horecazaak waar het niet mogelijk is te betalen met de pinpas. Dat blijkt uit onderzoek gedaan onder 1127 consumenten door Lightspeed, ontwikkelaar van het complete ondernemersplatform waarmee ondernemers kunnen vereenvoudigen, opschalen en een uitzonderlijke klantervaring kunnen bieden.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

De pinpas is bij uitstek het favoriete betaalmiddel: 85 procent van de Nederlanders betaalt in een horecazaak het liefst met pin. Voor 23 procent heeft betalen met pin, creditcard of telefoon om hygiënische redenen de voorkeur boven contante betalingen. Verder lijkt de voorliefde voor pinnen gedreven te zijn door een typisch Nederlandse karaktereigenschap: 63 procent zegt dat het met pinnen makkelijker is om de kosten te splitten.Sinds de heropening van de cafés en restaurants heeft de Nederlandse horeca nog steeds last van terughoudendheid onder hun gasten. Bijna één op de drie Nederlanders (29 procent) geeft aan horecagelegenheden minder vaak te bezoeken dan voor de pandemie. Van hen zegt 17 procent het nog steeds te risicovol te vinden. Maar liefst een op de tien (12 procent) consumenten neemt een rigoureuzer besluit: zij geven aan dat ze de komende tijd niet van plan zijn om überhaupt een horecagelegenheid te bezoeken. In 2019, vóór de uitbraak van de COVID-19 pandemie, werd aan ruim 1000 consumenten dezelfde vraag gesteld. Destijds gaf slechts één procent dat antwoord. Van de horecagangers is 43 procent van plan minstens één keer per maand in een restaurant te eten. In november 2020 was dit 18 procent en in juli 2019 36 procent.Sam Bursens, Manager Business Development Benelux van Lightspeed: "De Nederlandse horeca blijft het zwaar hebben. Het is logisch dat gasten twijfelen over hun restaurant-, café- of terrasbezoek door de steeds veranderende maatregelen en toenemende besmettingen in het land. Nu de zomervakanties zijn begonnen en mensen er meer op uit trekken, zien we dat horecaondernemers er alles aan doen om hun gasten onbezorgd te laten genieten van hun restaurantbezoek en de gemiste omzet te compenseren. De onderzoeksgegevens laten duidelijk zien dat door simpelweg de meest populaire betaalmethoden aan te bieden, je in ieder geval een deel van je potentiële gasten niet misloopt."De respondenten is ook gevraagd naar de belangrijkste voordelen van de digitalisatie in de horecabranche. Zowel snelle service (bestellen en betalen) als de mogelijkheid om online te reserveren, blijken de belangrijkste voordelen te zijn (beiden 41 procent). Ook vooraf bestellen en afhalen (27 procent) en bezorging (21 procent), en de mogelijkheid hebben om met verschillende methoden te kunnen betalen (23 procent) worden door consumenten gezien als positieve trends.Bursens vervolgt: "Door de COVID-19 pandemie blijken digitale innovaties belangrijker dan ooit. De afhaal- en bezorgopties worden dan ook zeer gewaardeerd door de Nederlanders. Uit ons onderzoek blijkt nogmaals dat de kanalen waarmee horecaondernemers in het afgelopen jaar hun hoofd boven water hebben kunnen houden, hun populariteit niet verliezen. Het zit in het bloed van horecaondernemers om gastvrij te zijn naar alle gasten. Als ze daarbij zo veel mogelijk innovatie toepassen, staat er niks anders dan een succesvolle zomer op hen te wachten."