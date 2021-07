Tweederde voelt zich veilig bij contactloos betalen

8 juli 2021 - Contactloos betalen is nog meer de nieuwe norm geworden tijdens de coronapandemie en daar voelen Nederlanders zich goed bij, zo blijkt uit het 2021 mkb-retailers onderzoek van Visa. Maar liefst tweederde van de Nederlanders (66 procent) heeft het gevoel dat contactloos betalen veilig is. Het nieuwe hygiënische bewustzijn van mensen sinds COVID-19 maakt het nut van innovatieve betaalmethoden onmiskenbaar.

Eerder werd al duidelijk dat maar liefst driekwart van de Europese betalingen het afgelopen jaar contactloos gebeurt. En hoewel bijna de helft van de Nederlanders (46 procent) openstaat voor het adopteren van nieuwe betaalmethodes, lijkt de cashloze maatschappij nog ver weg. De helft van de ondervraagden wil namelijk niet dat contant geld volledig verdwijnt in de komende vijf jaar. Bovendien maakt meer dan een kwart (27 procent) zich weleens zorgen over de veiligheid van zijn betalingen. Met name over contactloze betalingen met bankpas (44 procent) en mobiel (42 procent) zijn mensen soms nog wel eens bezorgd. De zorgen over de veiligheid van creditcards zijn daarentegen veel kleiner (negentien procent).Nederland loopt traditiegetrouw voorop wat betreft de adoptie van nieuwe betaalmethoden. Toch ziet ook Jos van de Kerkhof, Country Manager bij Visa in Nederland, waarom Nederlanders behoedzaam kunnen zijn over de veiligheid van digitale betalingen. "Het is nooit verkeerd om alert te blijven. Tegelijkertijd wordt de beveiliging van betalingen voortdurend verbeterd en zijn zowel veiligheid als gemak de belangrijkste pijlers voor moderne betaalmethoden. We hoeven ook niet binnen nu en vijf jaar naar een volledig cashloze samenleving: de technologie blijft zich op alle fronten ontwikkelen, maar traditionele betaalmethoden blijven daarnaast bestaan."Het aantal e-commercebetalingen nam fors toe tijdens de twee lockdowns. Het overgaan van retailers op andere betaalopties dan cash, is noodzakelijk. "Nederlanders waren vóór corona al van het contactloos betalen," aldus Jos van de Kerkhof. "De versnelde digitalisering tijdens de pandemie werd door veel retailers goed opgevangen. Het is – en blijft – belangrijk dat retailers verschillende opties bieden, zodat iedereen de keuze heeft om te betalen zoals hij of zij dat wil. Ik begrijp dat retailers met de tijd mee willen en moeten gaan, maar de hoeveelheid aan nieuwe betaalmethoden hoeft niet de standaard worden. Een cashloze samenleving is nog niet de realiteit."