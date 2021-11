Datagedreven werken must voor de toekomst, niet alleen voor grote bedrijven

2 november 2021 - Ruim zeventig procent (72 procent) van de IT-professionals denkt dat datagedreven werken een must is voor de toekomst. Dit blijkt uit onderzoek van CTS onder ruim driehonderd IT-managers en professionals. Wie denkt dat datagestuurd werken alleen voor grote bedrijven is weggelegd, heeft het mis.

Slechts negentien procent van de IT’ers is namelijk van mening dat datagedreven werken alleen interessant is voor grote organisaties.Ruim veertig procent (43 procent) van de IT-professionals denkt dat ze de winst van hun organisatie met vijf procent kunnen vergroten als ze (nog) meer datagedreven zouden werken. Vooral IT’ers in de branche cultuur en sport zijn hier positief over. Onder hen denkt namelijk 56 procent dat ze de winst met vijf procent kunnen opschroeven door te werken met data. Ze worden op de voet gevolgd door collega's uit de industrie (54 procent) en de detail- en groothandel (54 procent). IT'ers uit de informatie- en communicatiesector zijn met 31 procent het minst positief onder de commerciële branches.Datagedreven werken maakt een bedrijf efficiënter. 61 procent van de IT-managers denkt namelijk dat hun organisatie medewerkers minder zwaar hoeft te belasten als ze (nog) meer datagedreven zouden werken.Marcel Stolk, general manager CTS Nederland: "Datagedreven werken betekent dat je minder stuurt op intuïtie en onderbuikgevoel, en meer op inzichtelijke en herleidbare meetbare feiten. Meer en betere data leidt tot snellere en betere inzichten, en daarmee tot snellere en betere strategische beslissingen. Door data consequent in te zetten, krijgt men inzicht in waar onbenut potentieel ligt, wat bijvoorbeeld leidt tot een beter inkoopbeleid of grotere winstmarges vanwege een efficiëntere productieketen. Bovendien laat datagedreven werken mensen beter samenwerken en geeft het inzicht in de workload van medewerkers. Door deze analyses houd je je organisatie in balans en wordt de bedrijfsvoering, hoe gek het ook klinkt, een stuk menselijker."