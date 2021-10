Miljoenen kleine bedrijven voldoen nog steeds niet aan de AVG

8 oktober 2021 - Miljoenen kleine bedrijven in Nederland voldoen drie jaar na dato nog steeds niet aan de AVG. Nog een kleiner deel van de kleine tot middelgrote bedrijven (MKB) hebben voldoende cybersecurity maatregelen genomen om hun bedrijf te beschermen tegen cybercriminelen en de vergaande consequenties van een datalek.

Het cyberbeveiligings- en AVG-complianceplatform voor het mkb, Naq Cyber, om de miljoenen kleine bedrijven die door de pandemie online zijn gedwongen te waarschuwen voor een mogelijke datacrisis en de dreiging van online hackers, aangezien uit nieuwe gegevens blijkt dat slechts 10 procent van de bedrijven momenteel gedekt.Nog verontrustender is dat 80 procent van de kleine bedrijven in het Nederland denkt dat ze niet interessant zijn voor cybercriminelen en niet geloven dat ze hun bedrijf moeten beschermen, waardoor ze kwetsbaar worden voor aanvallen en zelfs boetes voor het niet voldoen aan de AVG. De werkelijke cijfers laten een heel ander beeld zien. De NOS schreef daarover in April van dit jaar: "Veel bedrijven en organisaties denken onterecht dat ze geen slachtoffer worden, constateert de Cyber Security Raad. Wat ze daarbij vergeten is dat het risico groot is om slachtoffer te worden van criminelen die het niet per se op hen gemunt hebben, maar gewoon een willekeurig slachtoffer zoeken."Nadia Kadhim, CEO bij Naq Cyber: "Elk bedrijf dat klanten, werknemers of leveranciers heeft en vooral als ze een online oplossing hebben, bezit een schat aan persoonlijke informatie, maar ze weten vaak niet wat ze moeten doen of waar ze moeten beginnen als het gaat om het beveiligen van die gegevens."Door de lockdown-maatregelen is het aantal bedrijven dat vanuit huis werkt drastisch toegenomen, waardoor de cybercriminaliteit tegen kleine bedrijven een hoge vlucht heeft genomen. Criminelen maken gebruik van de toegenomen kwetsbaarheden in de beveiliging om gegevens te stelen, winst te maken en verstoringen te veroorzaken.De cyber experts van Naq Cyber hebben een compleet platform gelanceerd voor kleine bedrijven om hun cyberbeveiliging en naleving van de wet eenvoudig te beheren, in essentie een betaalbare, virtuele CISO voor het MKB. Kadhim, voegt hieraan toe: "Het is van cruciaal belang dat kleine bedrijven dit serieus beginnen te nemen en overwegen te investeren in voortdurende bescherming en advies, op dezelfde manier waarop ze een accountant zouden inhuren om hun boekhouding te beheren.