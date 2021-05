Dit is waarom u uw SaaS-startup moet kopen in plaats van bouwen

21 mei 2021 - Het aanbod SaaS-oplossingen (Software as a Service) is de afgelopen jaren explosief gestegen. Met zoveel keuze staan SaaS-ondernemers voor de uitdaging om de adoptiegraad bij hun klanten te maximaliseren en de beste ROI te bieden. Dit kunnen zij bereiken door functionaliteiten zoals data-analyse toe te voegen.

Baptiste Jourdan, mede-oprichter van Toucan Toco waarschuwt echter voor inhouse ontwikkeling: "Om groei te stimuleren, moeten startups gefocust blijven op de dingen waar ze goed in zijn."Natuurlijk willen SaaS-ondernemers hun klanten de beste service bieden. Innovatie lijkt gemakkelijk."Voor software-ontwikkelaars is het verleidelijk om innovatie intern te bouwen: als uw product een nieuwe widget nodig heeft, zet u simpelweg het eigen R&D-team aan het werk. Dat kan een slimme aanpak zijn, waardoor u tools kunt bouwen die precies aan uw behoeften voldoen", begint Jourdan. "Zelf bouwen zorgt er ook voor dat teams niet voor een verrassing komen te staan. Uw team kent alle ins en outs van uw product. Er zullen dus nooit problemen ontstaan die niemand in het team begrijpt. En als behoeften veranderen, heeft u interne experts die een nieuwe generatie features kunnen ontwikkelen die perfect werken met uw evoluerende product."Maar Jourdan waarschuwt: "In de praktijk is een bedrijf dat erop staat zijn eigen features te bouwen, als een baas die erop staat elke beslissing zelf te nemen."Naarmate uw bedrijf groeit, kan uw doe-het-zelf-ethos zich tegen u keren, doordat de innovatiepijplijn verstopt raakt. Hierdoor wordt het lastiger om u te concentreren op het verbeteren van uw kernproduct. Dit is ook wat Jourdan zelf ondervond."Ons bedrijf is gespecialiseerd in data storytelling. Al snel vroegen onze klanten om hulpmiddelen voor data-invoer als onderdeel van het softwarepakket. Een logische vraag. Data-storytelling zonder data is natuurlijk niet mogelijk. Dus stelden we een geweldig team van data-analisten en designers samen om aan deze vraag te voldoen," vertelt Jourdan over zijn ervaring. "We hadden meer dan genoeg kennis van data, maar beschikten niet over de gespecialiseerde vaardigheden die nodig waren om tools voor gegevensinvoer te bouwen. We probeerden het toch, maar het draaide erop uit dat we maanden hebben verspild aan het ontwikkelen van tools die uiteindelijk niet voldeden aan onze eigen hoge normen. Al die ontwikkelingsuren en -kosten hadden we veel beter kunnen besteden."Het leverde hem een duidelijk inzicht op: "Als we nu kenmerken identificeren die ons kernproduct aanvullen, kijken we eerst naar de beschikbare kant-en-klare oplossingen. Als er een bestaat, kopen we het gewoon - en investeren we de tijd en energie die we hebben bespaard in andere, vruchtbaardere gebieden van onderzoek en ontwikkeling."Het probleem is dat ontwikkelingsprojecten in de loop van de tijd alleen maar gecompliceerder worden. Slechts 2,5 procent van de bedrijven geeft aan dat hun ontwikkelingsprojecten slagen. Een op de zes interne bouwprojecten heeft een kostenoverschrijding van 200 procent of meer."Bouwen is moeilijk, en het bouwen van iets dat niet volledig binnen uw expertisegebied valt is zelfs dubbel zo lastig. Laten we eerlijk zijn: als ik mijn eigen schoenen helemaal opnieuw zou moeten maken, zou ik op zijn best een paar slecht passende slippers dragen. Maar omdat ik het proces uitbesteed, heb ik een kast vol sneakers, wandelschoenen en regenlaarzen, allemaal veel beter dan alles wat ik zelf zou kunnen maken," licht Jourdan toe. "Start-ups die alles zelf bouwen proberen het wiel opnieuw uit te vinden en lopen de ontdekkingen van andere bedrijven mis. Dat remt hun innovatie en groei af."Bedrijven innoveren zelfs bijna twintig procent sneller wanneer ze ondersteunende technologieën licentiëren in plaats van deze intern te bouwen.Het debat 'bouwen versus kopen' is vooral relevant in de wereld van bedrijfssoftware. Techbedrijven hebben immers al ontwikkelaars in dienst, dus als de mogelijkheden van software uitgebreid moeten worden is het makkelijk dit aan het bestaande team over te laten."Als u beter kijkt, zult u zien dat ook software is gebouwd op de successen van anderen. Als mijn bedrijf bijvoorbeeld AI-tools gebruikt, assembleren we componenten uit softwarebibliotheken; de magie ligt niet in het vanaf nul coderen van elke regel, maar eerder in het in de juiste volgorde samenstellen van gereedschappen om iets nieuws en krachtigs te creëren," zegt Jourdan.Hij heeft een krachtig advies voor SaaS-startups: "U moet erachter komen wat uw ingenieurs beter kunnen dan wie dan ook, en de tijd die ze daaraan besteden maximaliseren. Maar als er gebieden zijn waar een andere leverancier het beter kan doen dan uw interne team, leun daar dan op in en huur die leverancier in om uw product te verbeteren. In plaats van outsourcing als een mislukking te zien, moet u het zien als een slimme toewijzing van middelen. U koopt daarmee tijd terug die uw ingenieurs anders zouden hebben verspild aan het bouwen van ondermaatse functies en stelt hen in staat om hun talent te gebruiken waar dit het beste tot zijn recht komt.""Als oprichter heb ik geleerd dat een manusje-van-alles slechts een kortere weg is naar middelmatigheid,"aldus Jourdan.SaaS startups die alles in eigen huis willen houden, merken al snel dat ze worden beperkt door ontwerp- of technologische beslissingen die ze in het begin hebben genomen, en missen de middelen om van richting te veranderen. SaaS-ondernemers die technologie inkopen, kunnen hun product aanpassen door simpelweg van leverancier te veranderen. Jourdan: "In het SaaS-tijdperk is het nog nooit zo eenvoudig geweest om van richting te veranderen - en omdat leveranciers dat weten, zullen ze zich tot het uiterste inspannen om te blijven innoveren en u de functies geven die u nodig hebt naarmate uw bedrijf evolueert.""Bij het opzetten van een goed bedrijf gaat het erom erachter te komen wat uw bedrijf zo goed maakt, en dat vervolgens zo goed mogelijk uit te voeren. Wanneer u koopt in plaats van bouwt, kunt u uw team gefocust houden op de gebieden waarin ze echt uitblinken. Dit helpt uiteindelijk om uw bedrijf te laten groeien, een loyaal klantenbestand op te bouwen en een welverdiende reputatie van consistente uitmuntendheid te versterken. En is dat niet waar het allemaal om draait?" sluit Jourdan af.