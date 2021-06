Eén op de zeven organisaties pas over vijf jaar datagedreven

8 juni 2021 - Vijftien procent van de organisaties zal pas over vijf jaar datagedreven zijn, aldus de finance professionals. Dit blijkt uit de Fintech Barometer 2021, het onderzoek dat Visma | Onguard. En dat terwijl finance professionals hoge verwachtingen hebben van Big Data: het merendeel (43 procent) geeft aan dat dit de trend binnen hun vakgebied is waar zij het meeste van verwachten.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

De invloed van de trends kunstmatige intelligentie en Internet of Things staan met respectievelijk 31 en 29 procent op een tweede en derde plaats.Marieke Saeij, CEO bij Visma | Onguard: "Een volledig datagedreven organisatie hebt uniet zomaar. Het is echter wel opvallend dat nog zeker vijftien procent verwacht minimaal vijf jaar bezig te zijn met die transitie. Zeker omdat nieuwe trends zich alweer aandienen. Bijvoorbeeld de trend Intelligent Automation, wat het samenspel is tussen Big Data, kunstmatige intelligentie en Internet of Things. Bij Intelligent Automation worden ook bedrijfsprocessen die niet repetitief of voorspelbaar zijn, geautomatiseerd door middel van intelligentie. Als Visma | Onguard treden we graag op de voorgrond als het gaat om nieuwe trends en technologieën en volgen we ontwikkelingen als deze op de voet. Zo stellen we de finance professional in staat er optimaal van te profiteren."Datagedreven werken is niet voor iedere organisatie toekomstmuziek. Zo hoopt twee op de drie organisaties (67 procent) binnen drie jaar volledig datagedreven te zijn. De ambities die organisaties willen verwezenlijken door besluiten te nemen op basis van data, lopen uiteen. Het meest genoemde doel is de efficiëntie van bedrijfsprocessen verhogen (22 procent). Maar voor respectievelijk vijftien en veertien procent van de organisaties moet datagedreven zijn er vooral voor zorgen dat ze beter kunnen reageren op marktontwikkelingen en –trends, en hun service- en/of productaanbod kunnen vergroten.Kijkend naar hoe belangrijk data nu is binnen organisaties, wordt duidelijk dat het vooral een ondersteunend doel dient: bij 47 procent van de organisatie ondersteunt data de processen. Een kwart (26 procent) van de organisaties zegt een datagedreven organisatie te zijn. Dit percentage ligt iets hoger dan in 2019, toen lag het op 24 procent.