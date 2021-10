Waarom big data belangrijk is voor fleet management

18 oktober 2021 - Organisaties kunnen gebruikmaken van cloudgebaseerde platforms om vlootgegevens in bijna realtime te verzamelen, volgen en analyseren. In combinatie met software kan big data-inzichten creëren over verschillende cruciale vlootaspecten.

Bestuurdersgedrag: Veiligheid is een topprioriteit voor elk wagenpark. Dit geldt ook voor de manier waarop bestuurders met hun voertuigen omgaan, zowel op als naast de weg. Door big data te combineren met telematica kunnen wagenparkbeheerders een nauwkeurig en actueel beeld krijgen van rijpatronen met betrekking tot te hard rijden, hard remmen, stationair draaien en ander risicovol rijgedrag.

Voertuigonderhoud: Onderhoudsproblemen voorkomen levert waardevolle financiële besparingen op. Door gebruik te maken van Big Data met betrekking tot de gezondheid en analyse van voertuigen (bijv. motorstatus, brandstofpeil en kilometerstand) en deze via een fleet managementsysteem te sturen, kunnen managers problemen met voertuigen proactief aanpakken voordat ze een probleem worden. Wagenparken kunnen de data ook analyseren om te zien welke voertuigen in betere conditie blijven en welke eventueel moeten worden vervangen om de prestaties te optimaliseren.

Naleving: Wagenparken zijn verplicht om elektronische logging-apparaten (ELD's) te gebruiken om informatie over de dienststatus te registreren. Deze digitaal verbonden apparaten kunnen in fleet managemeentplatforms worden geïntegreerd, zodat alle vastgelegde data deel kan uitmaken van de besluitvorming. Managers kunnen de uren van chauffeurs eenvoudig bijhouden en zien wanneer chauffeurs de vereiste rusttijden bijna hebben bereikt.

Routing: Zonder nauwkeurige, gedetailleerde data is het moeilijk te achterhalen waarom een bepaalde levering langer duurt dan verwacht. Een bijna real-time beeld van het weer, het verkeer, ongevallen of zelfs kortere routes kan organisaties helpen tijd te besparen, de klantenservice te verbeteren, brandstof te besparen en de slijtage van voertuigen te verminderen. Op zijn beurt verlaagt dit de operationele kosten en verbetert het de efficiëntie van het wagenpark.

"Big data kan grote voordelen opleveren voor wagenparken - maar begrijpen hoe je de data in je fleet management interface moet lezen is cruciaal. Verschillende taken vereisen verschillende verantwoordelijkheden en dat betekent dat je naar allerlei datagebieden moet kijken om te zien hoe je je bedrijf kunt optimaliseren", zegt"Nu de feestdagen naderen, is het belangrijker dan ooit om voertuigen die zendingen vervoeren nauwkeurig te volgen en optimaliseren. Big data-analyse helpt bedrijven om van dag tot dag te zien hoe voertuigen rijden, maar ook wat de impact zal zijn in de toekomst.""Het is belangrijk voor organisaties om fleet managementsystemen te gebruiken die in staat zijn om grote hoeveelheden data te verwerken en op een overzichtelijke manier weer te geven," voegt Derek Bryan toe. "Dashboardfilters zijn een gemakkelijke manier om informatie zo in te delen dat het relevant en bruikbaar is. Dit helpt wagenparkbeheerders uiteindelijk om betere beslissingen te nemen, waardoor de efficiëntie van het wagenpark en de totale ROI zal verbeteren."