Aantal sushibedrijven ruim verdubbeld

26 oktober 2021 - Na de Italiaanse pizza en Chinees-Indische babi pangang, verovert nu de Japanse sushi de Nederlandse markt. Als warme broodjes gaan de overwegend koude Japanse snacks over de toonbank. Met name in 2020 is er een sterke groei in sushiverkooppunten te zien in het KVK Handelsregister. Het aantal sushi-bedrijven in Nederland groeide de afgelopen vijf jaar met 162 procent naar ruim 900 zaken.

In Noord-Holland vind je de meeste sushibedrijven. Ferry Slijpen, eigenaar van Eddy’s Sushi in Venlo, heeft als verklaring voor deze groei dat meer en meer horecaondernemers overstappen naar het sushi-concept. "Zij willen met dit succes meeliften." Het aantal bij KVK ingeschreven ondernemingen in Nederland dat zich richt op de verkoop van sushi, is sinds 2016 met 162 procent gestegen: van 349 naar 914.Ferry Slijpen van Eddy’s Sushi in Venlo is een van de ondernemers in Nederland die de groeiende vraag naar sushi heeft meegemaakt. Dat sushi behoorlijk geliefd is bij het publiek, verbaast hem niet. "De verse, frisse producten worden geassocieerd met gezond eten en de consument omarmt al jaren het all-you-can-eat-concept." Ook het gunstige transport is volgens de Limburgse ondernemer belangrijk bij het succes. "Het is een heel gemakkelijk product om te bezorgen, omdat het koud vervoerd kan worden."Slijpen ziet de groei de komende jaren nog wel even doorgaan. "Daarna zal het stagneren en uiteindelijk afnemen, waarna alleen de zaken die kwalitatief goede sushi leveren overleven. De prijsvechters zullen afhaken."Noord-Holland heeft met een aantal van 227 de meeste sushi-ondernemingen. Zuid-Holland volgt met 199. De minste sushi-zaken zien we in Groningen (13) en Drenthe (13).De toename van het aantal sushileveranciers is sinds 2016 wel het grootst in Drenthe. Het aantal sushi-ondernemingen kent daar een stijging van 550 procent: van 2 sushi-aanbieders in 2016 naar 13 in 2021.Ook in de provincie Limburg is het aantal sushi-zaken exponentieel gestegen met 206 procent: van 18 sushi-zaken in 2016 naar 55 in 2021. Slijpen: "Deze sterke groei heeft niet alleen te maken met de groeiende vraag naar sushi. Ook nieuwe of bestaande ondernemers zien hoe populair sushi is en hoe goed de al aanwezige zaken het doen. Zij willen met dit succes meeliften en veranderen hun bedrijfsactiviteit in het maken en leveren van sushi."Per 100.000 inwoners telt Noord-Holland 7,9 sushi-ondernemingen. Flevoland en Utrecht volgen op afstand met respectievelijk 6,8 en 6 sushi-zaken per 100.000 inwoners. In Groningen (2,2), Drenthe (2,6) en Friesland (2,8) is dit aantal het laagst.Slijpen werd in 2013 al door zijn bank gewezen op de opkomst van sushi, destijds vooral in de Randstad. Nadat hij een succesvolle samenwerking aanging met een bevlogen sushi-kok kreeg zijn bedrijf naam als sushirestaurant. Het restaurant was steeds volgeboekt en ook de afhaalsushi was succesvol. Sushi bezorgen vond hij tot dan toe maar niets. Dit veranderde tijdens de coronacrisis.Door de beperkingen tijdens de coronacrisis moest het roer om. Slijpen: "Welke crisis er ook is, doordraaien, kansen zien en kansen pakken. Van iets negatiefs iets positiefs maken. En daarbij is goed personeel een belangrijk onderdeel voor succes! Ik wilde ze aan het werk houden en ben ze bij alles blijven betrekken."De marketingstrategie via social media, gericht op sushi halen en nu inmiddels ook bezorgen, is een daverend succes. Op het moment dat de eerste lockdown begon, had Slijpen 30 mensen in dienst. Nu, anderhalf jaar later, is dit aantal gegroeid naar 90. Het aantal bezorgauto’s groeide van drie naar 26, waarvan er een aantal op afroep beschikbaar zijn."Facebook en Instagram gebruikten we om te vermelden waar we bezorgden. In de wijde omtrek was tijdens de eerste en tweede lockdown vraag naar sushi. En aan deze vraag wilden we voldoen. We bezorgen binnen een straal van ruim 50 kilometer. Binnenkort zelfs in Duitsland. Inmiddels zijn ook in onze omgeving meer concurrenten opgestaan om sushi aan de man te brengen. Qua drukte merken wij hier nog niets van. Er is nog ruimte op de markt voor sushi-aanbieders."Wil jij meer weten over starten in de horeca? Lees hier wat er bij komt kijken