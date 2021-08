Percentage niet ingevulde werkdiensten bijna verdubbeld sinds eerste stap openingsplan

27 augustus 2021 - Sinds de eerste stap van het openingsplan op 28 april (week 17) - waarin de avondklok verdween en winkels en terrassen weer open gingen - is het percentage diensten dat open blijft staan bij bedrijven in de branches zorg en welzijn, recreatie, retail en e-commerce, productie en warehousing en horeca gemiddeld van 2,7 procent naar 4,6 procent gestegen. Werkgevers zetten deze diensten uit, maar krijgen ze niet gevuld.

Dit blijkt uit data van ruim 3000 organisaties van Dyflexis . Het onderzoek geeft een aanvulling op eerdere cijfers van het CBS, waaruit blijkt dat er in Nederland momenteel een ongebruikelijk groot aantal openstaande vacatures is.Over de hele linie is te zien dat het percentage open 'shifts' begin van het het jaar op een hoog niveau was, met name binnen recreatie en zorg en welzijn, daarna daalde en nu weer aan een sterke stijging bezig is. Met name in de horeca en productie en warehousing zitten werkgevers in de problemen en krijgen hun diensten door personeelstekort niet gevuld. In de horeca steeg het relatieve aantal open diensten vanaf week 17 tot week 33 (die vorige week zaterdag eindigde) van 3,7 procent naar 4,9 procent. Bij productie en warehousing is deze stijging nog sterker te zien: van 2,3 procent naar 5,9 procent. Het percentage in de zorg en welzijnsbranche (er is met name niet-urgente zorg meegenomen in deze dataset) steeg van 3,1 procent naar 4,0 procent, en in de retail en e-commerce van 2,0 procent naar 3,6 procent.Opvallend is dat er in de recreatiesector een lichte daling zichtbaar is, van 3,6 procent naar 3,2 procent. Deze sector zat vooral in het begin van het jaar met relatief grotere tekorten. Na week 20 (waarin stap 2 van het openingsplan inging en recreatielocaties weer buiten open mochten) was de sector in de eerste weken in staat om de diensten beter in te vullen.