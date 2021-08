Horeca- en toerismesector moet digitale transformatie versnellen

4 augustus 2021 - Nu de deuren van de horeca eindelijk weer opengaan, krijgt de sector snel een idee van de geëvolueerde "digital-first" wereld waarin hij nu opereert. Het afgelopen jaar is er een belangrijke stap gezet in de adoptie van technologie en digitale diensten. Hoewel enkele horecabedrijven online modellen konden inzetten, werden grote delen van de sector gedwongen om de deuren gesloten te houden.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Hierdoor stagneerden veel digitale ontwikkelingen of werd het relatief ongetest uitgerold. Nu moet de hele sector de digitale transformatie versnellen om te zorgen voor herstel op lange termijn, óf het risico lopen dat klanten afhaken en verder achterop raken.Uit onderzoek van Aruba Networks bleek dat de horecasector zich vorig jaar bevond op een gezonde, maar niet leidende plaats rondom de adoptie van geavanceerde technologieën en het verplaatsen van computing naar de Edge. Meer dan de helft van de IT-leiders in de horeca- en toerismesector was begonnen met het implementeren van proeven of toepassingen op gebieden als kunstmatige intelligentie (AI) (55procent), Internet of Things (IoT) (70 procent) en machine learning (57 procent). Andere sectoren lopen echter voor, met cijfers tot 75 procent voor AI in de financiële dienstverlening, of 77 procent voor IoT in de detailhandel, distributie en logistiek.Maar de sector had al veel moeite met de data die deze nieuwe technologieën produceren. Een kwart (25 procent) van de IT-leiders in de horeca- en toerismesector zei dat er te veel data was voor hun systemen om te verwerken, en dat ze de verzamelde data niet snel genoeg kon verwerken om actie te ondernemen (25 procent). Nu de hoeveelheid data het afgelopen jaar exponentieel is toegenomen, dankzij de door Covid veroorzaakte opkomst van slimme technologieën, IoT-sensoren en aangesloten apparaten, zal de omvang van de data wildgroei alleen maar groter worden.Om grip te krijgen op al deze data en het soort gedifferentieerde klantervaringen te leveren om het herstel van de horeca te garanderen, zijn er voor organisaties drie belangrijke aandachtsgebieden:Organisaties moeten data naar de Edge volgen om deze efficiënter te verwerken, door deze in real-time bij de bron op te vangen in plaats van ze terug te sturen naar een gecentraliseerde hub. Aruba's onderzoek toonde aan dat 54 procent van de hospitality IT-leiders al Edge technologieën gebruikten of testten voorafgaand aan de pandemie, en nog eens zestien procent verwerkte al aan de Edge. Hoewel dit laat zien dat een kleiner deel van de horecabedrijven aan de Edge werkt in vergelijking met andere industrieën (28 procent in alle sectoren), zorgen deze pioniers met succes voor nieuwe resultaten, zoals het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie (49 procent), het experimenteren met live, real-time, meertalige vertaling (45 procent), en het creëren van verbeterde augmented en virtual-reality ervaringen (43procent) als resultaat.Het vastleggen van al die data is één ding, maar er iets mee kunnen doen is iets heel anders. Daarom is er een groeiende rol weggelegd voor AI. Niet alleen om de klantenservice te helpen verbeteren, gepersonaliseerde gastervaringen te bieden en merkbeheer te ondersteunen - maar ook om IT-teams te helpen bij het oplossen van netwerkproblemen en om kostbare downtime of schade aan de gebruikerservaring te voorkomen. Naarmate AI geavanceerder wordt en machine learning-modellen toegang krijgen tot meer en meer data, zal het belang ervan in de horeca blijven groeien.Tegen het licht van de toenemende implementatie van technologie, is er een groeiende noodzaak om steeds meer app- en apparaatconnectiviteit te controleren. En dit veroorzaakt hoofdpijn voor horeca- en toerismebedrijven, waarbij 67 procent van de besluitvormers van mening is dat het aansluiten van IoT-apparaten aan de Edge het bedrijf kwetsbaarder zou kunnen maken. Het is van cruciaal belang voor organisaties om de juiste oplossingen in te zetten, om ervoor te zorgen dat ze data voldoende vergrendelen, om klanten gerust te stellen.Aruba gelooft dat een Zero Trust-benadering van beveiliging hier een deel van het antwoord is, maar netwerk zichtbaarheid en apparaat-identificatie worden ook de sleutel: Het bijvoorbeeld aan IT-teams bieden van de mogelijkheid om gedifferentieerde niveaus van data toegang te verlenen op basis van apparaat of gebruikersgroep (d.w.z. gasten of personeel).Morten Illum, VP EMEA van Aruba, concludeert: "De pandemie stelde de horecasector voor eindeloze uitdagingen. En hoewel er natuurlijk voorbeelden zijn van digitale innovatie en succes, waren ook veel bedrijven niet in staat om digitale ontwikkelingen te testen en uit te proberen, waardoor ze in het nadeel waren. Nu moeten ze een inhaalslag maken in een nieuwe, digital-first wereld. Consumentengedrag, -verwachtingen en -eisen zijn exponentieel verschoven, en horeca-organisaties moeten aantonen dat ze snel op deze nieuwe eisen kunnen inspelen om de klanten weer naar binnen te lokken.Zij hebben een enorme kans om nu veranderingen door te voeren en in de toekomst superieure diensten te verlenen. Maar om dit met succes te doen, moeten ze grip krijgen op de informatiestroom in en uit hun systemen. Daarom is het van cruciaal belang dat de sector zijn netwerkcapaciteiten ontwikkelt, om de next-gen technologieën te ondersteunen die de digitale transformatie van hun organisatie zullen bepalen."In een nieuw eBook van Aruba, ' Serving Hospitality at the Edge' , wordt een duidelijke routekaart geboden voor het opzetten van het juiste netwerk voor toekomstig succes.