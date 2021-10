Bijna de helft van de Nederlandse horeca kampt met personeelstekort

22 oktober 2021 - 44 procent van de Nederlandse horeca werkt met minder personeel dan ze eigenlijk nodig hebben. Dit komt naar voren in een wereldwijd onderzoek van Lightspeed. Lightspeed heeft zijn ‘Globale Stand van Zaken in de Horeca’-rapport gepubliceerd, waarin 850 restauranthouders, managers en exploitanten uit zes landen (de VS, Canada, het VK, Duitsland, Frankrijk en Nederland) werden gevraagd naar regionale uitdagingen en trends.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Het wereldwijde onderzoek van Lightspeed bevestigt dat het personeelstekort niet alleen een probleem is in Nederland: 48 procent van alle ondervraagde restauranthouders meldde dat ze moeite hadden met het behouden van hun personeel gedurende de pandemie. In Nederland heeft bijna een op de drie (30 procent) de lonen verhoogd en secundaire arbeidsvoorwaarden verbeterd om zo personeel aan te trekken en te behouden, terwijl een vijfde (22 procent) van de restaurants zich genoodzaakt zag om hun openingstijden aan te passen.Drie op de vijf (60 procent) van de ondervraagde Nederlandse ondernemingen denkt dat meer overheidsfinanciering voor het verhogen van de lonen de oplossing zou kunnen zijn voor dit probleem, terwijl 36 procent denkt dat technologie het antwoord is: zij zouden liever automatiseringstechnologie voor standaard processen zoals bestellen en betalen implementeren, om zo hun onderneming draaiende te houden met minder mensen op de vloer.Nederlandse horecazaken blijken wel het meest tech savvy te zijn. De meerderheid (54 procent) van de Nederlandse restaurantmanagers is van plan om binnen afzienbare tijd automatiseringstechnologie te implementeren om zo hun werknemers te ondersteunen bij dagelijkse processen. In andere regio's lopen deze percentages uiteen van 50 procent (de VS) tot 35 procent (Frankrijk).Volgens de enquête heeft in verschillende regio’s veeleisender gastgedrag bijgedragen aan de leegloop in de horeca. In Nederland lijkt de ervaring met gasten min of meer gelijk verdeeld: 44 procent van de horecamedewerkers meldt dat de gasten veeleisender zijn geworden na COVID.Naast de veranderde houding van gasten ten opzichte van het personeel, heeft een verandering in het fooigedrag veel werknemers doen stoppen. Een derde (34 procent) van de ondervraagde Nederlandse ondernemers meldde dat gasten het afgelopen jaar betere fooi zijn gaan geven, terwijl 40 procent aangaf gemiddeld minder fooi te ontvangen.Sam Bursens, Sales Manager bij Lightspeed, gelooft dat de toekomst van de horeca draait om data, procesoptimalisatie en het introduceren van technologie om de huidige uitdagingen rondom personeel te compenseren: "Door technologie te implementeren waarmee je de standaardprocessen zoals bestellen en betalen stroomlijnt, zorg je ervoor dat je personeel tijd kan besteden aan je gasten. Nu het sociale aspect van de horeca langzaam weer terugkeert naar pre-COVID-normen en de zoektocht naar werknemers ongekende niveaus bereikt, kan de juiste technologie je onderneming aantrekkelijker maken voor toekomstige werknemers."De implementatie van automatiseringstechnologie, zoals QR-codes voor betalen en bestellen, zit bij alle zes de onderzochte landen in de lift. In Nederland hebben restauranthouders het afgelopen jaar voornamelijk technologie geïntroduceerd om workflows te automatiseren (48 procent) en heeft 34 procent technologie geïmplementeerd waarmee ze hun dagelijkse processen beter kunnen stroomlijnen (nieuwe kassasysteem- of managementsoftware).Als men vooruit kijkt, heerst er optimisme binnen de Nederlandse horeca. De helft zegt dat de afgelopen twee jaar weliswaar zwaar zijn geweest, maar dat ze er weer bovenop komen en zestien procent durft zelfs te zeggen dat "de zaken fantastisch gaan".