Flexibel bijverdienen in horecabranche onverminderd populair bij jongeren en studenten

4 mei 2021 - De horeca blijft vooralsnog een van de aantrekkelijkste branches voor jongeren en studenten om op flexibele basis bij te verdienen. Dat blijkt uit een enquête die NOWJOBS heeft afgenomen onder jongeren in het eigen bestand en externe potentiële ‘horecatoppers’. Wel is er bij mensen met horeca-ervaring veel behoefte aan een ‘opfriscursus’, en wil het merendeel van de geënquêteerden zonder horeca-ervaring graag eerst een horecatraining volgen. Hier liggen dus kansen voor horecaondernemers die nu en straks op zoek zijn naar schaars personeel.

Bemiddelingsplatform NOWJOBS hield de enquête in het kader van haar recente ‘Horecatoppers’ campagne, die als doel had om zoveel mogelijk potentiële ‘horecatoppers’ voor de NOWJOBS-app aan te trekken. Maar liefst 68 procent van de respondenten geeft aan graag (weer) in de horeca te gaan werken als de maatschappij weer opengaat. Opvallend is dat bijna de helft (46 procent) dat bij voorkeur in loondienst zou doen, en ruim een derde (37 procent) als flexibele bijverdiener. Een klein deel (zeventien procent) van de respondenten vindt het geen probleem om als zzp’er aan de slag te gaan.Van de respondenten heeft het merendeel (77 procent) daadwerkelijk horeca-ervaring. Maar ook de respondenten zonder die ervaring (23 procent) zien de horeca als een aantrekkelijke branche om in te werken. Daarbij geeft ruim de helft (66 procent) aan graag eerst een horecatraining te willen volgen. Als gevolg van de lange lockdown is er echter ook bij mensen met concrete horeca-ervaring behoefte aan een ‘opfriscursus’ (80 procent).Volgens Reinier Vastenburg, Country Manager van NOWJOBS Nederland, zijn de uitkomsten van de enquête goed nieuws voor de geplaagde horecaondernemers in ons land. "Er leven in de branche veel zorgen over de vraag of horecapersoneel, dat is uitgeweken naar andere sectoren zoals de online retail en de logistiek, nog wil terugkeren straks. Zeker nu er met de gedeeltelijke opening van de terrassen weer vaker flexibel personeel nodig is. Onze inschatting is dat er nog steeds grote interesse is onder bijverdieners om te werken in de horeca, zolang de contractuele condities maar goed zijn en er vanuit de ondernemer ook wat begeleiding wordt geboden. Wat ons betreft liggen daar dus de kansen om straks weer een goed team oproepers te kunnen opbouwen," aldus Vastenburg.