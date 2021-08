Ondernemer? Zo regel je eenvoudig je zaken bij de Belastingdienst

26 augustus 2021 - Als ondernemer heb je te maken met verschillende belastingzaken. Denk aan het doen van je btw-aangifte of de vennootschapsbelasting en het betalen hiervan. Hoe doe je dat? Dit kan op drie manieren: via administratiesoftware, via een fiscaal dienstverlener of via de website van de Belastingdienst.

Je kunt via de meeste administratiesoftware je btw-aangifte direct uit het pakket indienen bij de Belastingdienst. Dit betekent geen dubbel werk of fouten bij het overtypen.

Ook kan je vaak toegang geven aan bijvoorbeeld een fiscaal dienstverlener om je te helpen bij de aangiftes.

Het gebruik van de administratiesoftware kost geld. De kosten zijn vergelijkbaar met een telefoonabonnement en het eerste jaar is meestal gratis. De kosten zijn zakelijk aftrekbaar.

Kies je voor administratiesoftware? Dan moet je verbonden zijn met het internet als je je administratie doet. Daar staat tegenover dat je op iedere plek realtime bij je administratie kunt en je gegevens goed beveiligd zijn.

Fiscaal dienstverleners zijn bekend met de fiscale regels en de eisen van de Belastingdienst. Zo kunnen ze goed belastingadvies geven en je helpen bij het doen van een correcte aangifte.

Het inschakelen van een fiscaal dienstverlener kost geld.

De meeste fiscaal dienstverleners gebruiken administratiesoftware. Sommige bieden jou de mogelijkheid om hun software te gebruiken, zodat zij op afstand kunnen meekijken. Vraag een adviseur altijd naar de mogelijkheden.

Inloggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk doe je als eenmanszaak met DigiD of eHerkenning als dat je voorkeur heeft.

Heb je een bv en is je bedrijf een rechtspersoon? Je kunt dan inloggen met eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau EH3. Wil je eHerkenning alleen gebruiken voor het doen van je belastingaangifte en hoef je niet in te loggen bij andere organisaties? Dan kun je kiezen voor het speciale ‘Belastingdienst EH3 inlogmiddel’. Voor dit inlogmiddel is een compensatieregeling beschikbaar. Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl/eherkenning of vraag het aan via de website van het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Welke manier werkt het beste voor jou? Ferry Hoogerheijde, voorlichter bij de Belastingdienst: "Alle ondernemers moeten een goede administratie bijhouden om aangiften te kunnen doen bij de Belastingdienst. Je kunt dit in een spreadsheet-programma doen, maar ook met administratiesoftware. Je administratie en aangifte uitbesteden aan een fiscaal dienstverlener is ook een optie. Wat het beste bij je past, hangt af van jouw onderneming en de complexiteit van je administratie."De meeste ondernemers maken voor het regelen van hun belastingzaken gebruik van administratiesoftware of een fiscaal dienstverlener. De Belastingdienst zet de verschillende manieren om je belastingzaken te regelen op een rij, zodat jij zelf een afweging kunt maken welke manier het beste bij jou en jouw onderneming past.Veel startende ondernemers beginnen hun administratie vaak met eigen tools, zoals Excel. Zodra je bedrijf begint te draaien, neemt je administratie toe en ook de kans op fouten. Administratiesoftware kan dan een uitkomst zijn. Denk in dit geval aan online boekhoudpakketten.Besteed je je belastingzaken liever uit, omdat je meer tijd wil besteden aan ondernemen? Of weet je weinig over fiscale zaken? Dan kun je voor het regelen van je belastingzaken ook een fiscaal dienstverlener inschakelen. Bijvoorbeeld een accountant of een belastingadviseur.Is je administratie relatief eenvoudig? Dan kun je voor het regelen van je belastingzaken gebruikmaken van het ondernemersportaal van de Belastingdienst: Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBD-Z).Gebruik je voor de btw-aangifte het oude portaal ‘Digitaal aangeven ondernemers’? Houd er dan rekening mee dat je deze kunt gebruiken tot februari 2022. Daarna kun je alleen nog aangifte doen via Mijn Belastingdienst Zakelijk of één van de andere mogelijkheden. Houd er rekening mee dat je eHerkenning moet aanvragen.Verdiep je in de mogelijkheden, vraag ook naar de ervaringen van andere ondernemers en zoek online naar meer informatie over de mogelijkheden. Meer informatie over Mijn Belastingdienst Zakelijk vind je op belastingdienst.nl/ondernemers