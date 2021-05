Dringend advies Belastingdienst: verleng bijzonder uitstel van betaling

11 mei 2021 - Is uw bijzonder uitstel van betaling afgelopen en kunt u nog niet aan uw nieuwe betalingsverplichtingen voldoen? Verleng dan uw bijzonder uitstel van betaling. Dat kan nog tot en met 30 juni. Afgelopen zaterdag ontvingen 60.000 ondernemers hierover een brief van de Belastingdienst.

Door uw uitstel van betaling te verlengen, hoeft u de belastingen waarvoor u uitstel krijgt, pas vanaf 1 juli weer op tijd te betalen. Dit geldt ook voor de belastingen die u nog niet hebt betaald, na afloop van uw eerdere bijzondere uitstel van drie maanden.

Voor de schuld die u tot 1 juli hebt opgebouwd voor de belastingen waarvoor u bijzonder uitstel had, krijgt u vanaf 1 oktober een betalingsregeling van 36 maanden.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

De Belastingdienst ziet dat het bijzonder uitstel van 60.000 ondernemers is afgelopen, maar dat zij nog geen verlenging hebben aangevraagd. Dit terwijl zij, na afloop van het bijzonder uitstel, niet alle belastingen waarvoor zij aangifte moeten doen op tijd hebben betaald. Geldt dit ook voor u? Verleng dan uiterlijk 30 juni uw bijzonder uitstel van betaling.U kunt het bijzonder uitstel van betaling eenvoudig verlengen via het online formulier op belastingdienst.nl/bijzonderuitstel. U vindt hier ook de voorwaarden voor verlengen.Twijfelt u of u tot 1 juli aan uw nieuwe betalingsverplichtingen kunt voldoen? Verleng dan ook het uitstel. Ook als u nog niet eerder bijzonder uitstel van betaling hebt aangevraagd, kunt u dat doen tot en met 30 juni.Als u ervoor kiest het uitstel niet te verlengen en uw belastingen niet op tijd betaalt, voldoet u niet aan de voorwaarden voor de terugbetalingsregeling van 36 maanden. En moet u deze belastingschuld al vóór 1 oktober 2021 betalen. Kijk op belastingdienst.nl/bijzonderuitstel voor meer informatie. Hier staat per situatie beschreven wat de specifieke gevolgen zijn.Het is mogelijk dat het kabinet de komende maanden de regeling voor bijzonder uitstel van betaling nog aanpast. Op belastingdienst.nl/bijzonderuitstel vindt u de meest actuele informatie.