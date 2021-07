De btw-aangifte en eHerkenning: antwoord op de meestgestelde vragen

30 juli 2021 - Zaterdag 31 juli moeten alle ondernemers weer hun btw-aangifte en betaling over het tweede kwartaal hebben gedaan. Gaat u uw btw-aangifte via Mijn Belastingdienst Zakelijk doen? Dan hebt u mogelijk eHerkenning nodig. In dit artikel geeft de Belastingdienst antwoord op de meestgestelde vragen over eHerkenning. Zoals wat het precies is, wanneer u het nodig hebt en hoe u het aanvraagt.

Administratiesoftware: als ondernemer kunt u btw-aangifte doen via administratiesoftware. Hierbij is het belangrijk dat de software een rechtstreekse koppeling met de Belastingdienst heeft. Dit wordt ook wel een system2system-koppeling genoemd. En kies u ook voor software met Standard Business Reporting (SBR)? Handig! Want hierdoor worden gegevens op een eenduidige manier vastgelegd en kunnen ze eenvoudig en snel verwerkt worden door banken en overheden, zoals de Belastingdienst.

Een fiscaal dienstverlener: veel ondernemers vinden het doen van btw-aangifte best een klus. Bent u één van hen? Of is uw financiële kennis onvoldoende? Dan is het inschakelen van een fiscaal dienstverlener zeker het overwegen waard. Zij zijn bekend met de fiscale regels en de eisen van de Belastingdienst. Zo kunnen ze goed belastingadvies geven, u helpen bij het doen van een correcte btw-aangifte en de aangifte insturen.

Direct via de website van de Belastingdienst: is uw administratie relatief eenvoudig? Dan kun u btw-aangifte ook kosteloos zelf regelen via het ondernemersportaal van de Belastingdienst: Mijn Belastingdienst Zakelijk. Heb u een eenmanszaak dan kun u als natuurlijk persoon inloggen met DigiD of eHerkenning. Is uw bedrijf een rechtspersoon, bijvoorbeeld een bv? U logt dan in met eHerkenning.

U kunt op drie verschillende manieren btw-aangifte doen bij de Belastingdienst. Dit kan via:eHerkenning is hét inlogmiddel waarmee ondernemers veilig en betrouwbaar kunnen inloggen bij meer dan 500 (semi-)overheidsorganisaties . Zoals de Belastingdienst en het UWV. Zowel eenmanszaken als rechtspersonen kunnen eHerkenning gebruiken. eHerkenning kent verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Om btw-aangifte te kunnen doen bij de Belastingdienst hebt u betrouwbaarheidsniveau 3 (EH3) nodig.eHerkenning kunt u aanvragen via een erkende eHerkenningsleverancier en is gebaseerd op de inschrijving van uw bedrijf bij de KVK. Het aanvragen van eHerkenning duurt enkele werkdagen. Dit verschilt per leverancier. De verwerkingstijd van uw aanvraag is afhankelijk van wat er in het Handelsregister is opgenomen en de door u aangeleverde gegevens.Wilt u eHerkenning alleen gebruiken voor het doen van uw btw-aangifte? Dan kan u ook kiezen voor het speciale Belastingdienst EH3 inlogmiddel. U kunt dan compensatie voor de gemaakte kosten aanvragen. Lees hierover meer in de volgende vraag. Let op! U kunt hiermee niet inloggen bij de andere (semi-) overheidsorganisaties.Ja, eHerkenning is niet gratis. Om ondernemers tegemoet te komen, is er een compensatieregeling. Alle ondernemers die eHerkenning alléén nodig hebben voor het doen van hun belastingaangiften via Mijn Belastingdienst Zakelijk kunnen gebruikmaken van de regeling. Eenmanszaken kunnen kosteloos aangifte doen met DigiD.U kunt de compensatieregeling aanvragen wanneer u het inlogmiddel ‘Belastingdienst EH3 inlogmiddel’ aanvraagt of aangevraagd hebt. Hiermee krijgt u maximaal twee keer € 24,20 inclusief btw gecompenseerd. De compensatieregeling loopt van november 2020 tot en met juli 2022 en kan worden aangevraagd via de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Als u u belastingzaken uitbesteedt aan een fiscaal dienstverlener, dan heb u zelf geen eHerkenning nodig. U fiscaal dienstverlener heeft mogelijk wél eHerkenning nodig. In onderling overleg hoort u of een machtiging nodig is zodat diegene namens u btw-aangifte kan doen met eHerkenning. Op eherkenning.nl vindt u meer informatie over machtigen voor eHerkenning.Ga voor meer informatie over zakendoen met de Belastingdienst en eHerkenning naar belastingdienst.nl/ondernemers