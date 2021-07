Zzp’er en vorig jaar door corona minder of niet gewerkt? Check of u recht hebt op huurtoeslag

14 juli 2021 - Vorig jaar hadden veel zelfstandig ondernemers minder of geen werk door corona. Zo werkten 278.000 zzp’ers twintig uur of minder in het vierde kwartaal van 2020. Daarvan wilde één op de drie meer werken. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Belastingdienst/ Toeslagen snapt dat zzp’ers hierdoor mogelijk minder inkomsten hadden en wijst hen erop dat ze misschien nog huurtoeslag over 2020 kunnen krijgen.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Bent u zzp’er en huurt ueen woning? Check dan op toeslagen.nl/huurtoeslag of u recht hebt op huurtoeslag over 2020.Voor het maken van de proefberekening op toeslagen.nl/huurtoeslag heb je een aantal gegevens nodig. En check of u voldoet aan de voorwaarden. Belastingdienst/ Toeslagen zet de belangrijkste voor u op een rij.• Uqw inkomsten over 2020Houd voor het maken van de proefberekening de hoogte van je inkomen in 2020 bij de hand. Goed om te weten: om in aanmerking te komen voor huurtoeslag, mag uw jaarinkomen niet te hoog zijn. Hoe hoog uw inkomen precies mag zijn, hangt af van uw huur, leeftijd en de samenstelling van uw huishouden.• Uw vermogen op 1 januari 2020Check hoeveel vermogen je had op 1 januari 2020. Denk bijvoorbeeld aan spaargeld, maar ook aan beleggingen. Wil u huurtoeslag over 2020 aanvragen? Dan kan dit als uw eigen vermogen op 1 januari 2020 niet meer dan € 30.846 was. Voor partners samen gold een maximum eigen vermogen van € 61.692. Als u medebewoners hebt, mochten zij per persoon ook niet meer dan € 30.846 vermogen hebben.• De huurprijs van de woningOm in aanmerking te komen voor huurtoeslag over 2020, mochten uw huur- en servicekosten vorig jaar niet hoger zijn dan € 737,14 per maand. Zijn alle bewoners jonger dan 23? Dan mochten de huur- en servicekosten maximaal € 432,51 zijn.Blijkt uit de proefberekening dat u recht hebt op huurtoeslag over 2020? Vraag de huurtoeslag 2020 dan vóór 1 september 2021 aan via toeslagen.nl/huurtoeslag. Hebt u uitstel voor de aangifte inkomstenbelasting? Of heeft uw partner uitstel? Dan kunt u de huurtoeslag 2020 nog aanvragen tot de datum waarop het uitstel afloopt. Huurtoeslag kunt u ook aanvragen zolang een medebewoner nog uitstel heeft.In 2021 zijn veel zzp’ers weer meer aan het werk. Hierdoor stijgen hun inkomsten en hebben ze in 2021 mogelijk geen recht meer op huurtoeslag. Daarom is het belangrijk om ook uw gegevens van 2021 te controleren. Als er iets verandert in uw persoonlijke situatie, geef de wijziging dan door via Mijn toeslagen. En zet zo nodig de huurtoeslag stop per 31 december 2020. Zo voorkomt u dat u huurtoeslag over 2021 moet terugbetalen.