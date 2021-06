Reminder van de Belastingdienst: Check uw gegevens voor de kinderopvangtoeslag

17 juni 2021 - Ondernemend Nederland komt steeds weer meer in bedrijf. Voor ondernemers en zzp’ers met kinderen heeft dat mogelijk gevolgen voor hun kinderopvangtoeslag. Want veranderingen in u w leven, zoals in inkomen of opvanguren voor uw kind, hebben invloed op hoeveel toeslag u krijgt. Daarom roept Belastingdienst/Toeslagen ondernemers en zzp’ers op hun gegevens voor de kinderopvangtoeslag te checken en zo nodig te wijzigen.

Download de app Kinderopvangtoeslag. Hiermee hebt u op elk moment zicht op u gegevens. En kun u veelvoorkomende veranderingen, zoals in inkomen of opvanguren, meteen wijzigen. Liever geen app of hebt u een wijziging die u niet via de app kunt doorgeven? Log dan in met uw DigiD op Mijn Toeslagen via toeslagen.nl om gegevens te checken en wijzigen.

Hiermee hebt u op elk moment zicht op u gegevens. En kun u veelvoorkomende veranderingen, zoals in inkomen of opvanguren, meteen wijzigen. Liever geen app of hebt u een wijziging die u niet via de app kunt doorgeven? Log dan in met uw DigiD op Mijn Toeslagen via toeslagen.nl om gegevens te checken en wijzigen. Check met de rekenhulp of uw geschatte jaarinkomen nog klopt. Nu u verder in het jaar bent, hebt u een beter beeld van u verwachte inkomen. Is uw inkomen anders geworden? Wijzig het meteen via de app of Mijn Toeslagen.

Nu u verder in het jaar bent, hebt u een beter beeld van u verwachte inkomen. Is uw inkomen anders geworden? Wijzig het meteen via de app of Mijn Toeslagen. Twijfelt u over uw inkomen? Schat dan liever te hoog in. Door hoger in te schatten, verkleint u de kans dat u na afloop van het jaar toeslag moet terugbetalen. Want hoe hoger uw inkomen, hoe minder toeslag u krijgt. Wees u er wel van bewust dat het opgeven van een hoger inkomen ook gevolgen kan hebben voor andere toeslagen, zoals zorgtoeslag of huurtoeslag.

Door hoger in te schatten, verkleint u de kans dat u na afloop van het jaar toeslag moet terugbetalen. Want hoe hoger uw inkomen, hoe minder toeslag u krijgt. Wees u er wel van bewust dat het opgeven van een hoger inkomen ook gevolgen kan hebben voor andere toeslagen, zoals zorgtoeslag of huurtoeslag. Zet voor elk kwartaal een reminder in uw agenda om gegevens voor de kinderopvangtoeslag te checken en zo nodig te wijzigen. Maak er bijvoorbeeld een gewoonte van om na uw kwartaalaangifte voor de btw, ook meteen te kijken of u iets moet wijzigen voor uw toeslagen. Hebt u een toeslagpartner? Vergeet niet om veranderingen in zijn of haar situatie ook door te geven.

Maak er bijvoorbeeld een gewoonte van om na uw kwartaalaangifte voor de btw, ook meteen te kijken of u iets moet wijzigen voor uw toeslagen. Hebt u een toeslagpartner? Vergeet niet om veranderingen in zijn of haar situatie ook door te geven. Stopt u met uw onderneming? Laat dat meteen weten via Mijn Toeslagen. U hebt daarna in ieder geval nog drie maanden recht op kinderopvangtoeslag.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

De kinderopvangtoeslag is een voorschot. Hoeveel toeslag u elke maand krijgt, hangt af van uw verwachte situatie. Bijvoorbeeld hoeveel u dit jaar verwacht te verdienen. En hoeveel en welke opvang u maandelijks af denkt te nemen. Na afloop van het jaar wordt berekend op hoeveel toeslag u daadwerkelijk recht had, aan de hand van uw werkelijke situatie. Blijkt dat u te veel toeslag hebt gekregen, dan moet u dat terugbetalen aan Belastingdienst/Toeslagen. Te weinig ontvangen toeslag, ontvang u alsnog.Programmadirecteur vernieuwing dienstverlening Toeslagen Inge Groeneveld: "Ook 2021 is een bewogen jaar voor ondernemers en zzp’ers. De kans is groot dat hun situatie er inmiddels anders uitziet dan aan het begin van het jaar. Daarom roepen we hen juist nu op hun gegevens voor de kinderopvangtoeslag te checken en dat ook regelmatig te blijven doen, zodat ze krijgen waar ze recht op hebben. Niet te veel en niet te weinig."In een jaar kan veel gebeuren, zakelijk en privé. Door u gegevens regelmatig te checken en veranderingen in uw situatie meteen door te geven, verkleint u de kans dat u te veel of te weinig toeslag ontvangt. Check toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag voor meer informatie en voorbeelden van veranderingen die invloed hebben op uw toeslag.