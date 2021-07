Jongere volwassenen omarmen innovatieve betaalmethoden, ouderen blijven achter

9 juli 2021 - Even een betaalverzoek sturen of alleen je telefoon meenemen in plaats van je pinpas wanneer je boodschappen doet: het klinkt voor velen als muziek in de oren. Toch staat niet iedereen te springen om moderne betaalmethoden te omarmen. Zo staat bijna de helft van de achttien- tot 34-jarigen (48 procent) open voor een cashloze samenleving tegenover slechts een kwart van de 55+'ers (26 procent). Dat blijkt uit het 2021 mkb-retailers onderzoek van Visa.



Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat bijna alle achttien- tot 34-jarigen (95 procent) aankopen in de winkel het liefst met hun pinpas betalen. Daarnaast staat 61 procent van diezelfde groep open voor nieuwe betaalmethoden – zoals contactloos, via nieuwe betaalapps of via wearables – vergeleken met 37 procent van de 55+’ers. En in de winkel betalen met contant geld doet nog maar een kleine groep; slechts vier procent van de jongste groep doet dit, zeventien procent van de 45+’ers en veertien procent van de 55+’ers. Dit valt te verklaren door de coronapandemie.Jos van de Kerkhof, Country Manager van Visa in Nederland: "Als leider op het gebied van betalingssystemen maken we in Nederland al een tijdje gebruik van innovatieve betaalmethoden. Contactloos betalen was voor velen al de standaard en dit is door COVID-19 natuurlijk alleen maar meer geworden. Het is goed om te zien dat een deel van de samenleving – vooral jongere volwassenen – nieuwe betaalmethoden omarmen en zelfs openstaan voor een wereld zonder contant geld."Van de Kerkhof vervolgt: "Tegelijkertijd zijn we bij Visa van mening dat een cashloze samenleving wat ons betreft niet de standaard hoeft te worden. Uiteindelijk is het vooral belangrijk dat iedereen in Nederland kan betalen op de manier waarop hij of zij zich prettig voelt. Of dat nu via telefoon, pinpas of met contant geld is. Mijn advies aan retailers is dan ook om wel te proberen mee te gaan met de tijd en nieuwe betaalmogelijkheden aan te bieden, maar tegelijkertijd ook de meer traditionele betaalmethoden niet te vergeten."