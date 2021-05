Nederlandse ondernemer omarmt omnichannel verkopen en betalen

6 mei 2021 - Bijna de helft van de ondernemers heeft naast een fysieke zaak ook een webshop. Van de offline betaalmethoden is (contactloos) pinnen veruit favoriet onder klanten, en mobiele betaaldiensten als Apple Pay winnen terrein. Online geven klanten de voorkeur aan betalen via iDEAL (86 procent), op ruime afstand gevolgd door creditcardbetalingen (veertien procent).

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

44 procent van de ondernemers heeft naast een fysieke winkel ook een webshop. Dit blijkt uit een peiling van CCV in maart 2021 onder 245 Nederlandse MKB-bedrijven. Een relatie met corona lijkt aanwezig: alle bedrijven die het afgelopen jaar gestart zijn hebben een webshop, tegenover iets minder dan de helft van de ondernemers die een jaar of meer geleden hun zaak zijn gestart. Het onderzoek laat ook grote verschillen tussen sectoren zien. Retail staat aan kop: 58 procent heeft een webshop, tegen 40 procent bij Beauty & Wellness en 33 procent bij Food & Beverage.In de winkel is (contactloos) pinnen veruit de meest favoriete betaalmethode bij klanten (91 procent). Contant betalen blijft ook anno 2021 populair (45 procent) en mobiel betalen via bijvoorbeeld Apple Pay wint terrein (24 procent). Opvallend is ook dat hoe jonger een bedrijf is, hoe meer betaalmethoden worden aangeboden met als resultaat meer betalingen via Apple Pay, QR-code of creditcards. Dit gaat overigens ten kost van het aantal contante betalingen: van de winkels die maximaal vijf jaar bestaan, accepteert 38 procent helemaal geen cash-betalingen meer.Online is betalen via iDEAL de onbetwiste favoriet, op ruime afstand gevolgd door creditcards. Overige betaalmethoden als PayPal , Bancontact, Bank transfer en cadeaukaart worden slechts zeer beperkt gebruikt.Uit de peiling blijkt ook dat bijna twee derde van de ondernemers (68 procent) niet klaar is voor de toekomst van betalen en niet kan inspelen op nieuwe betaalmethoden. Wel is het zo dat hoe korter een bedrijf bestaat, hoe meer vertrouwen er is in de toekomst. Van de bedrijven die in de afgelopen drie jaar zijn opgericht, geeft ongeveer de helft aan klaar te zijn voor de toekomst. Bij bedrijven die drie tot tien jaar bestaan is dit 40 procent en bij bedrijven die al langer dan tien jaar bestaan is dit slechts 28 procent."Steeds veranderende marktomstandigheden en wensen van de consument, hebben ervoor gezorgd dat Nederlandse MKB-bedrijven in toenemende mate een omnichannel-aanpak omarmen. Daar horen ook andere betaalmethoden bij. Deze manieren van (online) betalen winnen steeds meer terrein, en dat vraagt de nodige flexibiliteit van ondernemers. We zien echter dat ondernemers de stap naar andere betaalmethoden uitstellen. Daar willen we hen bewust van maken. Want als afgelopen jaar één ding wel duidelijk heeft gemaakt, is dat voorbereid zijn een aanzienlijk verschil kan maken in uw veerkracht als ondernemer om een crisis te overleven," aldus Fons Schootstra, CEO CCV Group.