Nederland komt sterk uit coronacrisis

24 juni 2021 - Euler Hermes schat de Nederlandse groeicijfers aanzienlijk hoger in dan DNB gisteren. Euler Hermes gaat uit van een groei van het bbp van 4,2 procent in 2022, DNB noemt 3,7 procent. Dat blijkt uit het rapport Grand Reopening. Het herstel van de Nederlandse economie krijgt steun vanuit Duitsland, onze belangrijkste handelspartner. Na een teleurstellend herstel in de eerste maanden van dit jaar voorziet Euler Hermes een ferme inhaalslag bij onze oosterburen.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

In de rest van de wereld valt het herstel op van zowel de VS (2021: +6,3 procent) als China (2021: +achtcent).Volgens Johan Geeroms, Risk Director bij Euler Hermes Nederland, komt ons land zo goed uit de bus omdat we in eerste instantie de corona-klap goed hebben opgevangen. "Landen als Spanu en Italië laten nu en volgend jaar wel hogere groeicijfers zien, maar die hebben ook veel meer goed te maken. Nederland beschikt over de beste digitale infrastructuur van Europa. Dankzij onze geavanceerde digitale economie hebben we de economie al thuiswerkend in de lucht weten te houden." Ook het adequate steunbeleid van de overheid heeft volgens Geeroms veel opgevangen.De krachtige economische rebound is overal in de wereld terug te zien. Maar dat wil volgens Geeroms niet zeggen dat we als vanzelf in een hoogconjunctuur terecht komen. "Er zijn veel obstakels die roet in het eten kunnen gooien. De sterke stijging van de grondstofprijzen, de verwachte krapte op de arbeidsmarkt, de verstoring van supply chains zit op hetzelfde niveau als bij de Covid-19 piek. Het wereldwijde gevecht om grondstoffen en chips zijn hiervan het directe gevolg. Een container versturen van Shanghai naar Rotterdam is nu vijf keer duurder dan in oktober 2020. Allemaal bedreigingen die het herstel kunnen breken."Bedrijven hebben te maken met hogere kosten en de hamvraag is, volgens Geeroms, of bedrijven in staat zijn hun prijzen te verhogen. "Prijsverhogingen zijn in de huidige situatie essentieel voor bedrijven om financieel gezond te blijven. Maar dat moet u als bedrijf ook kunnen. Als uw klant wegloopt hebt u er niet veel aan. Uit onderzoek van onze researchafdeling blijkt dat prijsverhoging voor de meeste Europese bedrijven op de korte termijn geen optie is."