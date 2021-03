Export Nederland groeit met zes miljard dollar dankzij steunpakket VS

25 maart 2021 - Het Amerikaanse steunpakket van bijna 2000 miljard dollar is brandstof voor de totale wereldeconomie. Vooral de wereldwijde export profiteert. De West-Europese export loopt daarbij voorop met een extra groei van 97 miljard dollar voor de periode 2021/2022. Voor de Nederlandse export leidt het steunpakket tot zes miljard dollar groei. Zo berekende de researchafdeling van kredietverzekeraar Euler Hermes.

Risk-directeur Johan Geeroms van Euler Hermes Nederland: "Dit is echt een duw in de rug van de wereldeconomie. Het geld wordt bijna letterlijk over de VS uitgestrooid. De vraag naar producten en diensten krijgt een enorme boost . Dat gaat de hele wereld merken."Het is volgens Geeroms voor elk land "een uitdaging om op deze stimuleringsgolf mee te surfen. Lockdowns helpen daar niet bij. Het momentum is nu; bedrijven moeten nu aanhaken. De vaccinatie is daarbij cruciaal. Dat kan niet snel genoeg gebeuren."De export van huishoudelijke apparaten, computers en auto’s profiteert het meest van het Amerikaanse steunpakket, zo becijferden de onderzoekers. Landen waar de export het meest profiteert zijn China, Mexico en Canada. Duitsland staat op de vijfde plaats. Geeroms: "Nederland staat weliswaar lager, maar wel gelijk met een groot land als Brazilië. Daarnaast is het zo dat we indirect profiteren van de sterke export-impuls van Duitsland (+ 56 miljard dollar). Het is veruit onze belangrijkste handelspartner. Daar pikken wij ook een extra graantu van mee."Het ongekende Amerikaanse steunpakket betekent dat de kredietverzekeraar de economische groeiverwachting voor de VS naar boven heeft bijgesteld. Zo was de bbp-groeiprognose in december nog +3,6 procent ( j/j). Die is nu opgetrokken tot +5,3 procent in 2021 en +3,8 procent in 2022 (was: + 3,1 procent). Euler Hermes heeft ook het Amerikaanse werkloosheidscijfer aangepast. In februari werd dat nog op 6,2 procent geschat voor eind 2022. Dat is nu verlaagd naar 4,3 procent.Geeroms is erg te spreken over de omvang van de Amerikaanse overheidssteun. "Als je het halfslachtig aanpakt is de kans groot dat kracht van het steunpakket verwatert. Dit zet zoden aan de dijk. Het versterkt het vertrouwen. Niet alleen in de VS maar overal in de wereld."