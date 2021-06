Hoe de MKB-economie verandert

22 juni 2021 - Meer dan een miljoen Nederlanders zijn zelfstandige, zo'n dertien procent van de beroepsbevolking, inclusief degenen die een eigen bedrijf zijn begonnen of freelancers zijn.

Volgens een rapport van de Europese Unie is zelfstandigheid een carrière die meestal een bewuste en vrijwillige carrièrekeuze is, en 79 procent van onze respondenten is het daarmee eens.

Een goed factureringssysteem is cruciaal

Bouw een sterke, stevige relatie op met klanten

Stel een prognose op

Financier grotere betalingen waar nodig

Bouw uw geldreserves op

Hoewel er veel voordelen zijn om als zelfstandige of freelancer aan de slag te gaan, worden er vaak hoge belastingen berekend en werk vinden gaat vaak via recruiters, wat over het algemeen betekent dat zij een deel van de verloning inhouden.Daarnaast kunnen zelfstandigen te maken krijgen met een aantal financiële hindernissen, waarvan het behoud van een gezonde cashflow de belangrijkste is. Uit gegevens van een recente enquête van I-Lance , een professioneel freelanceplatform, onder haar leden bleek dat 31 procent van de respondenten te maken kreeg met betalingsachterstanden van een à twee2 weken, nog eens 31 procent met drie à vier weken vertraging en negen procent met vertragingen tussen een a twee weken. twee maanden als gevolg van de pandemie.Naast de impact van vertraagde betalingen op de geldstromen, geeft 26 procent van de respondenten aan dat ze de tarieven met 1tien procent moesten verlagen en 21 procent mettien tot twintig procent. Dit zou een belangrijke reden kunnen zijn voor 44 procent van de ondervraagden dat hun vermogen in de loop van de pandemie is afgenomen.Desondanks is 63 procent van de respondenten positief over de toekomst. Hieronder geven we vijf tips van Aion Bank voor ondernemers om hun cashflow te beheren:Als u uw facturen niet kunt bijhouden, kunt u uw cashflow niet nauwkeurig beheren. Naar schatting duurt het gemiddeld 25 dagen voordat een MKB een factuur verwerkt bij een handmatige aanpak. Het automatiseren van deze taak bespaart bedrijven enorm veel tijd.Communicatie is de sleutel tot succes. Door dicht bij klanten en de behoeften van klanten te blijven, bent u verzekerd van de relevantie van uw aanbod en de kwaliteit van uw klantenservice. Het is net zo belangrijk om te begrijpen hoe het met uw klanten- en leveranciersbedrijven gaat. Bij tijdelijke liquiditeitsproblemen kunnen zij een eerste ondersteuning bieden in de vorm van een betalingsachterstand of een snellere betaling van de factuur mogelijk maken.Cash is koning, dus het is belangrijk om ervoor te zorgen dat uw inkomsten, kosten en verkooppijplijn allemaal nauw worden beheerd. U moet een cashflowprognose maken voor zes tot twaalf zakelijke maanden, zodat u specifieke geldstromen en behoeften kunt identificeren. Dit zal met name duidelijk maken wanneer u een aanzienlijk omzetverlies kunt zien en de noodzaak om in nieuwe klanten te investeren.Aan de hand van uw cashflowprognose zou u moeten kunnen zien waar u krediet of leningen moet gebruiken als vangnet om problemen te voorkomen. Soms is het gunstiger om een lening af te sluiten dan uw kasreserves te gebruiken. Bovendien bieden sommige banken, zoals Aion Bank, tijdelijk uitstel voor het aflossen van leningen, wat op korte termijn een oplossing kan zijn om uw bedrijf extra zuurstof te geven.Toegang tot kasreserves kan uw bedrijf maken of breken, omdat het u een kussen geeft dat u mogelijk moet beschermen tegen onverwachte gebeurtenissen. Naast bescherming kan het u ook de mogelijkheid geven om snel te reageren op nieuwe kansen.