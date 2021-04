Navigeren door het onbekende: bankieren voor KMO’s in tijden van onzekerheid

9 april 2021 - Terwijl lockdowns over de hele wereld versoepelen en de uitrol van vaccins de hoop op ‘normaliteit’ ziet terugkeren, is er nog veel onduidelijk over hoe economieën zich over de komende maanden en jaren zullen herstellen. Deze onzekerheid zal het beheer van zaken als de cashflow voor bedrijven ongetwijfeld moeilijk maken.

Volgens een rapport van de NBB en de Nationale Bank heeft bijna een kwart van de kleine en zelfstandige bedrijven financiële steun gekregen van eigenaren, vrienden of familie - waarschijnlijk omdat dit de enige opties zijn met hoge leenkosten die door de meesten worden aangerekend. banken. Desondanks worden veel kleine- en middelgrote ondernemingen nog steeds geconfronteerd met cashflowproblemen en een hoog risico op faillissement, waarbij het gemiddelde ondervraagde bedrijf verwacht dat zijn investeringen in 2020 negentien procent onder de norm zullen liggen. Aion Bank erkent dat veel midden- en kleinbedrijven mogelijk te kampen hebben met cashflowproblemen. In een poging bedrijven verder te helpen bij het navigeren door de huidige economische onzekerheid, vroeg Aion Bank Carole Lamarque, Founding Partner DUVAL UNION Innovative Marketing, om haar advies aan ondernemers.Volgens Lamarque zal er in 2021 een digitale transformatie plaatsvinden. KMO’s die niet digitaliseren, krijgen minder kansen en zullen mogelijk niet kunnen overleven.Klanten verwachten in 2021 dat bedrijven een grote online-aanwezigheid hebben, waardoor ze gemakkelijker, veiliger en sneller kunnen betalen.Bedrijfseigenaren moeten nu meer dan ooit hun strategieën verbeteren. We weten dat dashboarding een must is voor grote bedrijven, maar om voorop te blijven lopen zullen kmo’s hier ook in mee moeten gaan.Dashboarding biedt in één oogopslag een overzicht van Kpi's die essentieel zijn voor bedrijfsdoelen, omdat ze de doelstellingen centraal stellen in de besluitvorming. Het geeft ook een overzicht van uw cashposities en uw verkopen.Door te identificeren en bij te houden wat er in de verkooppijplijn zit, kunnen kmo’s hun financiën onder controle houden in tijden dat de vraag onzeker is. Weten hoeveel offertes er zijn verzonden en wat u op korte termijn mogelijk kunt converteren en factureren, is beter dan blind rijden.Als u weet wat er in uw verkooppijplijn gebeurt, kunt u ook andere beslissingen nemen, zoals wanneer u marketingactiviteiten moet inschakelen om op korte termijn klanten te werven en mogelijk conversie te stimuleren.In tijden van onzekerheid moet u zowel een korte als een langetermijnvisie hebben. Met name het ontbreken van een langetermijnplan kan ertoe leiden dat u achterop raakt vergeleken met de concurrentie.De meeste mensen zullen beweren dat u in deze tijden niet te veel risico's moet nemen, of beter niet te veel moet investeren en uitgeven. U moet echter een anticyclische aanpak hebben - als de economie krimpt, moet u het tegenovergestelde doen.De bedrijven die tijdens de crisis hebben geïnvesteerd, zullen er sterker dan ooit uitkomen. Van starters tot het loodsen van bedrijven door de corona crisis, de regering kwam met de banken overeen om een 'bazooka' aan leningen te verstrekken van 50 miljard euro. Maar daarvan is slechts twee miljard euro gebruikt.Als bedrijfseigenaar is uw plan zo sterk als u en uw werknemers en dus is levenslang leren onvermijdelijk. Bedrijfsoprichters zouden moeten investeren in georganiseerd onderwijs, maar ook zelf geïnitieerd onderwijs moeten aanmoedigen dat gericht is op persoonlijke ontwikkeling voor alle soorten vaardigheden.Bovendien zijn financiën voor ondernemers heel anders dan het beheren van persoonlijke chequeboekjes. Ondernemers moeten ervoor zorgen dat ze goed opgeleid en financieel onderlegd zijn om de bedrijfsfinanciën effectief te beheren. Dit zal helpen om een sterke basis te leggen en om wendbaarder te zijn bij het navigeren door een crisis of moeilijke tijden.Als bedrijfseigenaar wordt van u verwacht dat u tot ver in de toekomst kunt budgetteren, boekhouding en belastingen kunt doen, prijspunten en projectopbrengsten en slagingspercentages kunt berekenen om blijvend succes te garanderen.Als laatste opmerking over de onzekerheid die door de pandemie is veroorzaakt, moedigt Carole Lamarque bedrijfsleiders aan om nieuwe kansen te zoeken. "Het Coronavirus is voor niemand aardig geweest, maar het geeft ons ook nieuwe kansen. Bedenk welke kansen COVID-19 voor u heeft gecreëerd? Hoe zou u met deze kansen kunnen werken? Kijk anders naar uw situatie en mogelijkheden, neem een nieuw perspectief in en blijf op de hoogte van wat er gebeurt."