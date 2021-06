Covid-19 heeft ons koopgedrag voorgoed veranderd!

22 juni 2021 - Omzet in de wereldwijde detailhandel is dramatisch gedaald in 2020 doordat overheden alle niet-essentiële winkels heeft laten sluiten tijdens de 2020 lockdown. Met als gevolg dat 2020 de grootste daling in winkelomzet zag van de laatste 25 jaar. Dit werd echter voor een deel gecompenseerd door de toename van paniekaankopen en het hamsteren van essentiële goederen na de aankondiging van een lockdown.

Nadat versoepelingen zijn aangekondigd, hebben overheden de consumenten op het hart gedrukt om hun winkelgedrag te beperken. Dit stimuleerde de wereldwijde online verkopen met een jaarlijkse groei van negen procent. In Nederland bereikte de online uitgaves 21 miljard dollar in 2020, vergeleken met negentien miljard dollar in 2019. De verwachting is dat dit verder zal groeien naar 23 miljard dollar in 2021.E-Commerce zal een cruciale rol blijven spelen en bedrijven zullen hierop moeten inspelen. Om een strategisch voordeel te behouden, zijn retailers gaan investeren in een digitale transformatie: chatbots, spraakassistentie en berichten apps etc. contactgerichte e-commerce groeide in 2020 met 171 pocent en bereikte bijna 60 miljard Dollar in transacties waarde wereldwijd. De verwachting is dat het verder zal groeien tot 200 miljard dollar in 2022.Ellerd Liem, Director POS and Payvision: "De sleutel tot een echt klantgerichte winkelervaring is door al uw verkooppunten op één platform te integreren. Gemak, personalisatie en makkelijk afrekenen moeten centraal staan ​​in de ervaring van uw klant, ongeacht of ze zich bevinden in een fysieke winkel of online. Betalen moet zo gemakkelijk en natuurlijk als mogelijk zijn. De klanten moeten kunnen afrekenen wanneer het hen uitkomt, op elk moment in het bestelproces. Wanneer dit niet lukt, kan dit tot onnodige frustraties leiden en kan de klant zich afkeren van het merk." Payvision’s bevindingen zijn duidelijk: het is tijd dat retailers zich gaan aanpassen aan het nieuwe post-covid klimaat, aangezien 44 procent van de consumenten ervan overtuigd is dat het hun nieuwe koopgedrag niet meer gaan veranderen na Covid-19.