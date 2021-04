Praktische quick wins om hoger te scoren in Google

13 april 2021 - Als ondernemers wilt u blijven groeien met uw bedrijf. Maar online groeien blijkt soms nogal een uitdaging te zijn. Het liefst wilt u met de website op de eerste plek komen, alhoewel een 2e of 3e plek ook prima is. Maar hoe werkt hoger scoren in Google eigenlijk?

H1 kop voor de titel

H2 kop voor subtitels

Pakkende meta title

Meta description met sterke USP’s

Korte URL met zoekwoorden

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Willianne van Hemert van online marketing bureau Search Signals heeft het antwoord voor u klaar staan: zorg voor een zoekmachine-vriendelijke website. Met deze zeven praktische quick wins kunt u hoger scoren in Google.Steeds meer ondernemers zien het nut van content op iedere webpagina, maar volgens van Hemert is er een verschil tussen content en content. "Google vindt het heel belangrijk dat de tekst uniek is én voor een klant geschreven. Dus let er daarom op dat de tekst echt behulpzaam is, en vooral niet te spammerig. Verplaatst u eens in de klant en ontdek zo wat voor vragen hij of zij zou stellen."Van Hemert legt verder uit dat de juiste zoekwoorden belangrijk zijn voor Google. "Google is een robot, dus moet nog een beetje tekst en uitleg krijgen. Door zoekwoordonderzoek te doen, weet u straks precies welke zoekwoorden veel zoekvolume hebben. Soms is meer volume niet per sé beter. Want op populaire zoekwoorden zit ook veel concurrentie. Daarom zijn longtail zoekwoorden vaak interessanter. Vervolgens verwerkt u de zoekwoorden in de content. Niet te spammerig, want dat leest niet fijn voor de klanten. En klantvriendelijkheid staat hoog in het vaandel bij Google."Het is volgens van Hemert belangrijk om ook alles om de content heen te optimaliseren. Een aantal punten zijn onder andere belangrijk voor de on-page SEO:"Zorg ervoor dat de titel van de hoofdpagina een H1 kop (header 1) wordt. Voor subtitels kunt u altijd H2 gebruiken. Zo wordt de content overzichtelijk voor uw lezers. En, om even in herhaling te vallen: klantvriendelijkheid wordt goed op waarde geschat door Google."Verder mag een pakkende meta title en meta description niet ontbreken. "Dit is de tekst die in de zoekmachine verschijnt. Zorg ervoor dat u het zoekwoord verwerkt in zowel de title als de description, en dat een pakkende USP te vinden is. Zo vergroot u de kans dat klanten op uw pagina gaan klikken, omdat het hen aanspreekt. Wat trouwens ook niet onbelangrijk is, dat is de URL structuur. Zorg ervoor dat de URL altijd het zoekwoord bevat en dat het zo concreet en kort mogelijk is."Een langzaam ladende website, dat wekt bij de meeste online surfers frustraties op. "Google heeft dit signaal opgepikt en gelijk als belangrijke rankingsfactor laten gelden. Hoe beter de snelheid van uw website, hoe hoger de kans is dat Google uw pagina’s hoger zet in de zoekmachine. Daarom is het heel belangrijk om als website-eigenaar te zorgen voor dat de snelheid omhoog gaat.Wat nog meer van invloed is op de waarde waarop Google uw website inschat, is volgens van Hemert een goede structuur in de verwijzingen binnen de website. "Een verwijzingen binnen de website zorgen ervoor dat pagina’s eerder worden opgepikt door Google. Interne verwijzen houdt in dat u van pagina A naar pagina B linkt. En van pagina B naar pagina C. En zo voort. Dit zorgt er allereerst voor dat geen één pagina wordt over geslagen door de crawler van Google. Want de robot van Google volgt verwijzingen. Ziet hij op pagina A een verwijzing naar pagina B? Dan gaat hij op deze pagina kijken. Daarnaast is het slim om naar belangrijke pagina’s veel intern te verwijzen. Google ziet dit als signaal dat die pagina blijkbaar belangrijk is. Dit vergroot de kans dat de pagina hoger gaat ranken."Het komt nog steeds voor dat ondernemers vergeten om een Google Mijn Bedrijf vermelding aan te maken. Gemiste kans, vindt van Hemert. "Het is een gratis tool dat de lokale vindbaarheid heel erg verbeterd. Googelt een potentiële klant op ‘fietsenmaker Utrecht’, dan verschijnt eerst een speciaal kolom met fietsenmakers in Utrecht. Bóven de organische resultaten. Ook is uw website op deze manier te vinden op Google Maps en kunnen klanten een review achterlaten via Google Mijn Bedrijf.""Meten is weten. Juist door rankings van zoekwoorden bij te houden en conversies te meten, weet men of de investeringen nut hebben gehad. Wilt u bijvoorbeeld weten hoeveel klanten zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief of een afspraak hebben ingepland via de website? Dan biedt de gratis tool Google Analytics uitkomst,"vertelt van Hemert. "Deze tool is heel overzichtelijk. Stel zelf uw doelen in en houdt bij welke pagina’s de meeste bezoekers weten aan te trekken. Quick wins voor online marketing zijn handig, maar wilt u er op langer termijn resultaat uit halen, dan is het dus belangrijk om de resultaten bij de houden".