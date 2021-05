Bezorgkosten belangrijkste factor in keuze webshop

31 mei 2021 - Met welke verzendkosten gaat een klant akkoord? Welke levertijden verwachten onlinekopers als zij iets in een ander Europees land bestellen? Wie is bereid meer te betalen voor een duurzame levering? Antwoorden op deze en andere vragen zijn te vinden in een onlangs gepubliceerd rapport van Seven Senders. Het rapport vat de belangrijkste resultaten samen van een onderzoek dat begin 2021 is uitgevoerd.

Het wordt duidelijk dat het van land tot land verschilt waarvan het afhangt of de klant een aangename online winkelervaring heeft of juist gefrustreerd raakt. Er worden tevens tips gegeven hoe aanbieders van e-commerce hun klanten de perfecte winkelervaring kunnen bieden.Seven Senders heeft in samenwerking met onderzoeksbureau YouGov in totaal 8.602 onlineshoppers ondervraagd in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Oostenrijk, Spanje en Zwitserland. Bij de gestelde vragen is er rekening gehouden met alle stappen van het bestelproces, van de keuzecriteria bij het zoeken naar een webwinkel en de gewenste betaalmethode tot de relevante informatie over de afhandeling van de zending.Deelnemers werd gevraagd naar de criteria die hun keuze voor een webshop bepalen. Aan de top staan de bezorgkosten. Gemiddeld geeft meer dan 55 procent van de respondenten in elk land aan dat dit het belangrijkste criterium is bij het kiezen voor een webshop. Maar dat betekent niet dat bezorgkosten principieel worden afgewezen. Het wordt echter duidelijk dat de eindklanten, afhankelijk van het land, heel verschillende opvattingen hebben. Zo blijkt meer dan een derde (34 procent) van de Nederlandse respondenten gratis bezorging te verwachten bij bestellingen met een waarde vanaf twintig euro. Ter vergelijking: in Italië verwacht slechts zesprocent dit. Dit is belangrijke informatie voor online retailers. Want alleen als zij weten waar onlinekopers gratis verzending verwachten, of waar ze juist bereid zijn om verzendkosten te betalen onder bepaalde voorwaarden, kunnen retailers prijzen en levervoorwaarden aanpassen.Het onderzoek laat ook zien dat duurzaamheid voor e-commerceklanten een belangrijk onderwerp is. In alle negen landen is 57 procent van de respondenten bereid om meer te betalen voor duurzame levering tot een bepaald bedrag of afhankelijk van de waarde van het pakket.Online retailers krijgen ook inzicht in de betaalmethodes die het beste kunnen aanbieden in de Europese landen. Dat is uiteindelijk de enige manier waarop zij zich in de verschillende markten staande kunnen houden. Zwitser klanten, bijvoorbeeld, kopen het liefst op rekening, terwijl hun Duitse en Italiaanse buren liever gebruikmaken van onlinebetaalmogelijkheden.Het onderzoek toont ook aan hoe belangrijk een klant een snelle levering vanuit een ander Europees land vindt. Van alle respondenten neemt 87 procent een langere levertijd op de koop toe, als ze weten dat de webshop geen binnenlands filiaal heeft. Ook blijkt dat het Nederlanders (47 procent) niet uitmaakt wie hun pakket bezorgt."Met de in het whitepaper samengevatte enquêteresultaten leveren wij belangrijke inzichten over de specifieke inzichten in de verschillen tussen landen die onlinehandelaren helpen om te zorgen voor een optimale leverervaring voor de eindklant. Daarmee willen wij hen doelgerichte ondersteuning bieden bij de uitbreiding en ontsluiting van nieuwe markten," aldus Thomas Hagemann, oprichter en co-CEO van Seven Senders. Dat lukt Seven Senders niet alleen met de verzamelde kennis van het whitepaper, maar ook met de praktische ondersteuning van een koeriersnetwerk van honderd pakketbezorgers voor uitstekende, lokale verzend-, of tracking- en retourdiensten. Seven Senders biedt onlinehandelaren alle service rondom verzending vanuit één hand en zorgt daardoor voor duurzaam succes op de internationale e-commercemarkt.