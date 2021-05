Is het écht nodig om een SEO specialist in te huren?

7 mei 2021 - Bij online marketing dacht men lang dat het enkel een kwestie van het uitvoeren van enkele kunstjes was om de vindbaarheid van de website te vergroten. Inmiddels weten we gelukkig wel beter. Online marketing is een zeer complex vakgebied. Het is niet enkel een kwestie van wat kunstjes leren en deze vervolgens toepassen. Marketing verandert continu. U hebt echt voldoende vakkennis en ervaring nodig om bij te blijven en uw website op de kaart te zetten (en hier ook daadwerkelijk te houden!).

Controleer altijd de referenties van het bedrijf of de SEO specialist. Belangrijk is om niet alleen te kijken of het resultaat naar wens was, maar ook of de werkwijze van deze expert prettig verliep. Viel er goed samen te werken? Was er ruimte voor het stellen van vragen of het doorvoeren van aanpassingen? Had men het gevoel dat ieder bedrijf telde en dat de expert voor iedere ondernemer ook daadwerkelijk een plan op maat maakte?



Natuurlijk is het ook belangrijk om rekening te houden met uw eigen budget. Hoeveel geld kan u maximaal missen? Bedenk echter ook dat een succesvolle online marketing campagne ook heel veel op zal leveren. Daardoor kunt u nu wellicht minder geld kwijt zijn, maar is er tijdens de campagne zelf al weer wat meer ruimte. Kies daarom bij voorkeur voor een SEO-expert of online marketing bedrijf die werkt volgens een no cure no pay principe. Zo weet u zeker dat iedere euro goed terecht komt.

Toch denkt circa een kwart van de ondernemers nog altijd dat ze de zoekmachine optimalisatie wel voor eigen rekening kunnen nemen. Hoe moeilijk kan het immers zijn? Is het wel écht nodig om een SEO specialist in te huren?Wat veel mensen niet beseffen is dat online marketing over heel veel verschillende facetten beschikt. Het is niet enkel een kwestie van het toepassen van enkele kunstjes om de vindbaarheid van websites te vergroten. Het is een combinatie van alles. Zo kunt u zich als bedrijf niet alleen focussen op het optimaliseren van de website, wanneer u andere belangrijke facetten voor een goede vindbaarheid laat liggen. Zo zal ook social media marketing bijvoorbeeld een belangrijke rol spelen om de vindbaarheid van de website te vergroten. Hoe vaker uw bedrijf in zoekmachines wordt genoemd, hoe groter de kans dat Google uw website als kwalitatief beschouwd en een hogere positie toebedeeld.Een succesvolle online marketing campagne samenstellen kost dan ook enorm veel tijd. U moet met veel zaken rekening houden en u als een duizendpoot door de verschillende delen worstelen. En dan nog zijn er maar weinig succesvolle campagnes die door individuen zijn opgesteld. Het gros is toch door een team van specialisten opgesteld. Daarom kunnen we wel stellen dat het efficiënter is om een SEO specialist in te huren.Het inhuren van een SEO specialist is dus van groot belang voor het verbeteren van de zoekmachine optimalisatie van uw bedrijf. Een seo specialist zoeken is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Het aanbod online is namelijk ontzettend groot. Ook wanneer u een oproepje plaatst, zijn er talloze specialisten die u dolgraag te woord willen staan. Waar let u dan op? Kijkt u vooral naar uw eigen budget? Naar de hoeveelheid ervaring? Of er een klik tussen jullie beide is? Hoe vindt u de juiste specialist? Hier vindt u enkele tips bij het kiezen van een SEO specialist!