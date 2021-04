Een op de vijf zzp’ers maakt zich zorgen om belastingaangifte

2 april 2021 - Door toegewezen coronasteunmaatregelen moeten ondernemers dit jaar extra opletten bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting. Dit zorgt voor onrust onder zelfstandige ondernemers, blijkt uit onderzoek onder 737 Nederlandse zzp’ers, uitgevoerd door Tellow.

Maar liefst twintig procent van de ondervraagde zelfstandigen vreest voor de juistheid van de aangifte inkomstenbelasting over 2020 en een kwart is zelfs bang over het afgelopen coronajaar een naheffing te moeten betalen.Een belangrijke reden voor de aangifte-angst onder zelfstandigen, lijkt een gebrek aan kennis te zijn. Zo geeft ruim de helft van de respondenten aan onvoldoende financiële kennis te bezitten om de zakelijke aangifte inkomstenbelasting dit jaar zelf uit te voeren. Opvallend genoeg zegt 33 procent dit jaar de aangifte toch zelf te in te vullen bij de Belastingdienst, zonder enige ondersteuning van een boekhouder of belastingconsulent. Hoe jonger de zzp’er, hoe minder snel er hulp wordt ingeroepen voor de boekhouding. Van de jongste groep, zelfstandige ondernemers onder de 30 jaar, besluit 38 procent de aangifte toch zelf te doen tegen 28 procent van de oudste groep zzp’ers.Uit het onderzoek blijkt dat ruim 50 procent van de zzp’ers het bijhouden van administratie verreweg het vervelendste aspect vindt van het zzp-schap. Vooral vrouwelijke zzp’ers zijn de financiële rompslomp liever kwijt dan rijk: maar liefst 55 procent van de vrouwelijke respondenten geeft aan de administratieve taken het minst te waarderen, tegenover slechts 40 procent van de mannen. Het wegautomatiseren van deze taken lijkt een goed alternatief, blijkt uit het onderzoek. Een derde van de ondervraagden ziet digitale boekhoudtools als een mogelijke vervanging voor het inhuren van boekhoudkundige hulp."Wij weten als geen ander hoe lastig boekhouden kan zijn en ondersteuning voor zzp'ers hierbij is essentieel, zeker dit jaar. Helaas bieden veel digitale boekhoudoplossingen weinig hulpen maken zelfstandigen zich logischerwijs steeds meer zorgen," zegt Thomas Vles, CEO van Tellow. "Door de pandemie is het ingewikkelder dan normaal, maar de regels spreken voor zich en met de juiste hulp hoeft ugeen dure accountant in te huren."Inspelend op de problemen onder zzp’ers introduceert Tellow vandaag een volledige digitale oplossing voor boekhouden. Bij belangrijke momenten zoals bijvoorbeeld de aangifte inkomstenbelasting, maar ook de omzetbelasting, wordt voor alle Tellow Compleet gebruikers de volledige aangifte uit handen genomen. Aan de hand van de ingevoerde en gelabelde betalingen in de boekhoudsoftware wordt de balans opgemaakt en de aangifte voorbereid. Na een controle door een boekhouder en de ondernemers zelf, wordt deze bij de Belastingdienst automatisch ingediend.