Tips voor de aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers

17 maart 2021 - De komende periode doen ruim 1,5 miljoen ondernemers aangifte inkomstenbelasting over 2020. Zo’n 450.000 van hen vullen de belastingaangifte zelf in via Mijn Belastingdienst. Dat is voor ondernemers altijd al een klus en in deze tijd met corona nog iets meer. Om ondernemers op weg te helpen, zet de Belastingdienst de belangrijkste aandachtspunten voor de aangifte inkomstenbelasting op een rij.

2020 was voor veel ondernemers een bijzonder jaar. "Daarom helpen we ondernemers extra op weg," zegt Fred Thielemans, fiscaal jurist bij de Belastingdienst. "Ondernemers die de online aangifte doorlopen, zullen zien dat wij de hulpteksten in het ondernemersgedeelte van de aangifte hebben aangevuld voor coronamaatregelen. En wie op onze website kijkt, vindt daar de informatie en een checklist die nodig zijn om de aangifte voor 8 mei juist en volledig in te vullen."Ondernemers die twijfelen of zij door de Belastingdienst als ondernemer worden gezien, kunnen voordat zij starten met de online aangifte de OndernemersCheck invullen. Deze check geeft ondernemers aan de hand van een aantal vragen snel én anoniem een goede indicatie of zij ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Ondernemers voor de inkomstenbelasting kunnen in aanmerking komen voor een aantal aftrekposten en regelingen, zoals de zelfstandigenaftrek. Houd er voor de zelfstandigenaftrek rekening mee dat u dan ook moet voldoen aan het urencriterium , dat vanwege corona voor 2020 is versoepeld.Voor veel ondernemers zijn de verschillende financiële coronaregelingen van belang. Maakte uw bedrijf in 2020 gebruik van coronaregelingen zoals de TVL of TOGS? Let dan op dat u sommige tegemoetkomingen zelf in uw aangifte inkomstenbelasting moet vermelden, andere zijn vooraf ingevuld. Meer informatie vindt u op belastingdienst.nl/corona en in de online aangifte zelf.In het algemeen geldt: zakelijke kosten kunt u aftrekken, privékosten niet. Veel ondernemers werkten in 2020 thuis. Daarom verwacht de Belastingdienst vragen over het aftrekken van zakelijke kosten voor thuiswerken. Sommige kosten zijn aftrekbaar, bijvoorbeeld als het gaat om kleine kantoorartikelen en zakelijke telefoongesprekken. In andere gevallen zijn deze kosten niet aftrekbaar, omdat het privé-uitgaven zijn. Op de website van de Belastingdienst vindt u een overzicht met aftrekposten voor ondernemers Het invullen van de belastingaangifte vraagt om een goede voorbereiding. Om ondernemers hierbij te helpen heeft de Belastingdienst de aangiftechecklist voor ondernemers met 6 checks, die ondernemers helpen bij een soepele, goede en volledige aangifte.Komt u er niet uit, of is uw financiële kennis niet optimaal? Dan kunt u de belastingaangifte uitbesteden. Bijvoorbeeld aan een fiscaal dienstverlener of een belastingconsulent. Wacht niet te lang met uitbesteden, want de deadline van 8 mei voor het indienen van de aangifte of het aanvragen van uitstel voor het doen van aangifte blijft gelden.Ga voor meer informatie naar belastingdienst.nl/ondernemers