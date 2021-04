Belastingdienst webinar op 20 april voor webshops over nieuwe EU btw-regels

9 april 2021 - Op 1 juli gaan de nieuwe EU-regels btw e-commerce in. Verkoopt u via een webshop aan particulieren in de Europese Unie? Dan krijgt u bij een jaaromzet van meer dan € 10.000* bij particulieren in andere EU-landen te maken met de nieuwe btw-regels. U berekent vanaf 1 juli 2021 de btw die geldt in het land van uw klant. Om de webshopondernemers goed te informeren over de gevolgen hiervan, organiseert de Belastingdienst op 20 april een webinar.

Webshopondernemers die particulieren in andere EU-landen als klant hebben, kunnen deelnemen aan een gratis webinar op dinsdag 20 april van 19.00 tot 20.30 uur. "In dit online webinar bespreken we de nieuwe EU-regels voor btw, welke keuzes u heeft om aan uw btw-verplichting te voldoen en wat u moet doen om goed voorbereid te zijn," zegt John Piepers, specialist e-commerce van de Belastingdienst. "Denk bijvoorbeeld aan het vermelden van prijzen inclusief btw in uw webshop, het aanpassen van uw facturen en uw administratie. Het webinar helpt webshopondernemers om de keuze te maken die zijn of haar webshop past."Webshops die te maken krijgen met de nieuwe EU-wetgeving, kunnen straks op twee manieren hun EU btw-aangifte regelen. Zij kunnen ervoor kiezen om de btw aan te geven in elk afzonderlijk EU-land waarin zij hebben verkocht. De andere mogelijkheid is dat zij zich aanmelden voor de Unieregeling binnen het nieuwe éénloketsysteem van de Belastingdienst. John Piepers: "U doet dan in één melding per kwartaal de btw-aangifte over al uw verkopen aan particulieren in andere EU-landen." Webshopondernemers kunnen zich al vanaf 1 april voor het éénloketsysteem aanmelden op Mijn Belastingdienst. Wie zich vóór 1 juli aanmeldt, kan in oktober de btw-aangifte over het derde kwartaal in één keer doen."Ik raad webshopondernemers aan om deel te nemen aan het webinar vóórdat zij zich eventueel aanmelden voor het éénloketsysteem.," zegt Berry Roks, directeur MKB van de Belastingdienst. "De informatie helpt om de juiste keuze te maken voor uw specifieke situatie." Al meer dan 800 webshopondernemers hebben zich ingeschreven voor het webinar. Wie dat nog niet heeft gedaan, kan dat hier doen.