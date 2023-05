Handelsintensiteit stijgt in eerste kwartaal 2023 met negen procent

2 mei 2023 - De relatieve intensiteit waarmee Nederlandse bedrijven handeldreven steeg in het eerste kwartaal van 2023 met ruim negen procent, ten opzichte van de periode oktober tot en met december 2022. Dat blijkt na analyse van Altares Dun & Bradstreet. De bedrijfsdataspecialist zag dat de Nederlandse economie eind maart op 79.7 procent van de intensiteit zit van het ijkpunt in januari 2020, toen Altares Dun & Bradstreet de handelsintensiteitindex op 100 zette. Eind december was dat nog 73.1 procent.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

De 79.7 procent van maart 2023 is een stijging van ongeveer twee procent tegenover eind februari van dit jaar (78.1). Altares Dun & Bradstreet analyseert onder andere de omvang en het aantal factuurstromen tussen bedrijven om tot dit cijfer te komen. Een jaar geleden handelden bedrijven overigens meer dan nu. In maart 2022 stond de index nog op 87.De grootste correctie richting de norm van januari 2020 vond plaats in de horeca en retail-branches. Café’s en restaurants handelden 5.8 procent meer dan eind februari, maar hadden het een jaar eerder nog altijd veel drukker (9.1 punten). Retailers zagen hun handel met 6.7 procent intensiveren, de grootste stijging van alle branches, maar ook deze sector had het in maart 2022 drukker. Toen was de handelsintensiteitindex nog 94.6, nu is dat 85.5.Als de evolutie van de intensiteit van deze sectoren een directe reflectie is van het vertrouwen van de consument , tonen ze duidelijk de weg naar voren.Er was slechts één sector waarin de relatieve handelsintensiteit tussen februari en maart daalde. Dat was in de bouw, waar de intensiteit nog maar op 70.9 procent zit van die van januari 2020. In februari was dit nog 71.4 procent. Van alle gemeten sectoren is dit meteen de laagste index. De landbouw, tuinbouw en visserij zijn de enige branches die ook nog onder een score van 75 staan.Joris Peeters, Chief Data Analyst bij Altares Dun & Bradstreet: "De nasleep van corona en de oorlog in Oekraïne hakten in de tweede helft van 2022 stevig in op de handelsintensiteit. Stijgende energieprijzen, materieel- en loonkosten en intrestvoeten eisten al snel hun tol. Recent meldde de haven van Rotterdam nog dat de containeroverslag in het eerste kwartaal een stuk lager uitviel . Deels lijkt dit te wijten aan de mindere handel met Rusland, maar ook door de algemene economische ontwikkelingen en de lagere handelsintensiteit tijdens het afgelopen jaar. Na een langere periode waarbij de intensiteit van de handel steevast daalde, komt de stijging als een welkome afwisseling."Peeters vult aan: "Voor bedrijven die hun handel weer willen intensiveren na corona, zijn de cijfers ondanks de moeilijke omstandigheden goed nieuws. Die laten zien dat er kansen zijn om de business weer op te pakken. En lijken de algemene economische verwachtingen van de toekomstige evolutie de economische groei te bevestigen . Hoever de intensiteit verder zal stijgen valt nog even af te wachten, maar elke structurele stijging is alvast een stap in de goede richting. De toenemende intensiteit bevestigt wat wij ook zien in de analyse van het aantal faillissementen. Als de faillissementen stijgen is dat vaak ook een indicatie van een intensiever handelsklimaat; in een actieve economie vallen meer faillissementen, dat is niet erg."