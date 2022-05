Nationale handel maakt inhaalslag in eerste kwartaal 2022

10 mei 2022 - De nationale handel tussen ondernemingen klom de afgelopen maanden verder uit het coronadal. Vergeleken met januari 2020 (index: 100) lag de handelsintensiteit eind maart 2022 op 87.0, wat dus nog altijd dertien procent minder is dan ruim twee jaar geleden. Tegelijkertijd is het een flinke inhaalslag, vergeleken met het einde van vorig jaar; In december lag de index namelijk nog op 79.7. Dat zegt Altares Dun & Bradstreet na analyse van de laatste cijfers van maart 2022.

Voor de laatste meting maakte Altares Dun & Bradstreet gebruik van de betaalcijfers van zo’n 250.000 bedrijven in Nederland. Door het aantal verstuurde facturen en andere (anonieme) financiële gegevens door te lichten ziet de bedrijfsdataspecialist verschillende branches enorme inhaalslagen maken. Een hoger aantal verstuurde- en geïnde facturen wijst in deze sectoren (meestal) op economisch herstel en toenemend vertrouwen in de economie.Het grootste herstel vond plaats voor cafés en restaurants. In december 2021 stond de index voor hen nog op 81.3, inmiddels is dat 100.7. Dat wil zeggen dat deze branche momenteel méér handel bedrijft dan vóór de coronacrisis. Het is de enige branche die deze claim kan maken. De komende maanden zullen uitwijzen of deze index het resultaat is van een overcorrectie (‘we mogen weer’), of dat cafés en restaurants blijvend hersteld zijn van de crisis.Het laatste kwartaal van 2021 was al goed voor de retail. Zelfs met de dreiging van een lockdown in de winter kwam de detailhandel toen terug tot 84 procent van de intensiteit van januari 2020. Dit herstel ging begin 2022 verder: de handelsintensiteit voor de branche stond eind maart op 94.6, iets meer dan vijf procentpunten onder het niveau van vóór de coronacrisis.De bouwsector was eind 2021 nog altijd één van de hardst getroffen sectoren. Het betaalvolume voor de bouw daalde in twee jaar tijd ruim een kwart, tot 74.0 in december 2021. Ondanks de stijgende grond- en brandstofprijzen stijgt de handelsintensiteit voor de branche. De 80.3 index voor de bouw markeert de eerste keer dat de intensiteit weer binnen twintig procent komt van januari 2020. In februari 2021 scoorde de bouw 85.3, dat was de laatste keer dat de index boven de 80 kwam.Joris Peeters, Chief Data Scientist bij Altares Dun & Bradstreet: "Alle door ons gemeten sectoren stonden er eind maart beter voor dan in december 2021. Toch willen we waarschuwen voor een jubelstemming. We weten namelijk niet wat macro-economische ontwikkelingen als de oorlog in Oekraïne, of de inflatie, met de economie gaan doen. Dat, maar ook de terugtrekking van coronasteun, gaat ongetwijfeld invloed hebben. We neigen daarom naar voorzichtig optimisme, maar zijn heel benieuwd of de stijgende trend zomaar doorzet van april tot juni."Bekijk alle cijfers in de Handelsintensiteit Monitor van Altares Dun & Bradstreet.