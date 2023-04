Drie redenen waarom je (nog) niet zonder visitekaartje kunt

26 april 2023 - De afgelopen decennia is de wereld in hoog tempo gedigitaliseerd. Veel zaken die we vroeger op papier vastlegden, bestaan tegenwoordig enkel nog als digitale data met enen en nullen op een server. Hoewel de papierhandel zeker is geslonken, zijn er bepaalde dingen die standvastig in papiervorm blijven voorkomen. Een goed voorbeeld hiervan zijn visitekaartjes.

Martijn ten Pas van DWCPRINT geeft diverse redenen voor de blijvende aanwezigheid ervan, en geeft tips voor een visitekaartje waarmee je als ondernemer écht indruk kunt maken.Ten Pas wil allereerst ingaan op hoe visitekaartjes een vloeiend onderdeel zijn van persoonlijk, fysiek contact. "Veel producten en diensten worden tegenwoordig online gekocht. Maar gaat het om grote opdrachten, waarmee veel geld is gemoeid? Dan willen mensen toch graag een persoonlijke indruk krijgen van iemand tijdens een gesprek. Aangezien tijd geld is, moet je die gesprekstijd goed benutten. Visitekaartjes uitwisselen voor verder contact is zo gebeurd, in plaats van dat je vijf minuten met je telefoon zit te hannesen om je gesprekpartner als contactpersoon toe te voegen."Ten Pas wijst erop dat je een visitekaartje geheel naar eigen wens kunt personaliseren. "Je bepaalt zelf wat je erop wil vermelden. Vaak vervult het de functie als brug naar je online aanwezigheid en contactgegevens. Een QR-code naar je website, mobiel nummer en emailadres, en links naar je socials zoals LinkedIn? Het kan allemaal."Nederland is relatief ver gedigitaliseerd. Ten Pas: "In 2022 stond Nederland bijvoorbeeld derde op de ranglijst digitale economie binnen de EU. Dit is onder meer te danken aan de uitstekende digitale infrastructuur en de toename van het gebruik van digitale technologieën in productie- en organisatieprocessen binnen ondernemingen. In veel andere landen zijn ze echter nog niet zover. Opereer je internationaal, dan is een visitekaartje dus echt een musthave."Tot slot wil Ter Pas nog ingaan op de uitstraling die je creëert met een visitekaartje. "Het is belangrijk om een visitekaartje te hebben dat indruk maakt, en jou en je onderneming op de juiste manier vertegenwoordigt. Een eerste indruk achterlaten kun je maar een keer, en je visitekaartje is hier onderdeel van."Hij geeft een aantal praktische tips voor een verpletterend visitekaartje. "Voor wat betreft de opmaak is het onder meer goed om de kracht van kleur niet te onderschatten, het ontwerp overzichtelijk en simpel te houden, je te houden aan je huisstijl en witruimte toe te passen. Qua inhoud maakt bijvoorbeeld een foto, een handtekening of een opvallend logo je kaartje onderscheidend en herkenbaar, en is het goed om een duidelijke call-to-action toe te voegen. Voor wat betreft de afwerking is het van belang in ieder geval te kiezen voor hoogwaardige materialen. Eventueel kun je een kaartje extra speciaal maken door voor een opvallende afwerking zoals glanzend papier of reliëfdruk te gaan."Met een goed ontworpen visitekaartje kun je niet alleen opvallen, maar ook een blijvende indruk achterlaten. Een belangrijke marketingtool dus, die het waard is om in te investeren.