Het puntje op de i bij de entree van je bedrijfspand

2 december 2021 - De entree is het visitekaartje van je onderneming. Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat het er hier verzorgd uitziet. Een pui die goed in de verf zit, schone ramen, een duidelijke vermelding van de bedrijfsnaam, een paar mooie planten of bloemen en eventueel een balie waar bezoekers zich kunnen melden. Maar heb je ook wel eens op de vloer gelet?

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Hoewel het misschien niet iets is waar je snel aan denkt, is een nette inloopmat echt het puntje op de i bij de entree van je bedrijfspand. Gooswijn Visscher, een van de oprichters van Mattador , vertelt meer over het belang van deurmatten, en geeft aanschaf- en onderhoudtips.Een deurmat geeft bezoekers een uitnodigend gevoel volgens Visscher. "Een nette deurmat lijkt mensen echt uit te verzoeken om het pand te betreden. Is de deurmat ook nog eens voorzien van het bedrijfslogo of de bedrijfsnaam? Dan weet iemand ook direct dat hij aan het goede adres is. Beide zijn positieve dingen die een binnenkomst maken in plaats van breken."Hij vervolgt dat inloopmatten ook een serieuze functionele functie hebben. "Een mat verwijdert vuil en vocht van de schoenen van mensen die eroverheen lopen. Zo voorkom je beschadigingen aan de vloer en slijten vloeren minder snel. Bijkomend voordeel zijn de lagere schoonmaakkosten. Tot slot vergroot je de veiligheid. Wist je dat 90procent van de letselschades ontstaan door uitglijden op een natte vloer? Goede deurmatten voorkomen gladde, want natte, vloeren. Kies je daarnaast voor een mat met een hoge brandreactieklasse, dan verklein je de kans op het ontstaan van brand en rem je de ontwikkeling ervan af."Visscher noemt diverse zaken waaraan je moet denken bij de aanschaf van een mat. "Allereerst is het echt belangrijk te kiezen voor een inloopmat van goede kwaliteit. Zakelijke matten worden immers veel intensiever belopen, en hebben hierdoor meer te verduren. Verder is het misschien een open deur, maar ook de dikte is van belang. Zeker bij een verzonken mat. Een te dikke of juist te dunne mat zorgt voor opstaande randen, waar mensen over kunnen struikelen. Tot slot dient er ook goed nagedacht te worden over de juiste afmeting. Een grote deurmat heeft als voordelen dat er meer stappen op gezet worden. Hierdoor wordt er meer vuil en vocht van de onderkanten van schoenen gehaald. Bovendien verspreidt dit beter, waardoor de mat langer effectief werkt."Om ervoor te zorgen dat een mat goed zijn werk kan blijven doen en er netjes uit blijft zien, is regelmatig schoonmaken geen overbodige luxe. Visscher: "Klop een mat minimaal een keer per week uit om het ergste vuil te verwijderen. Ga daarna met een stofzuiger over de mat. Het liefst met een stofzuiger met roterende borstelkop, zodat het vuil dat dieper in de vezels zit naar boven wordt gewerkt. Droogloopmatten zonder rubberen rand kunnen op lage temperatuur ook in de wasmachine gewassen worden. Vlekken tot slot kun je verwijderen met een borstel of wat water, of met een tapijtreiniger."