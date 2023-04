Den Haag duurste stad om auto te verzekeren

24 april 2023 - Den Haag is dit jaar de duurste stad om een autoverzekering af te sluiten, gevolgd door nieuwkomer Haarlem en Amsterdam. Groningers hebben geluk: de stad is voor het vierde jaar uitgeroepen tot de goedkoopste stad om een auto te verzekeren. Dit blijkt uit jaarlijks onderzoek* van vergelijkingssite Autoverzekering.nl naar de premies in de twaalf provinciale hoofdsteden en Amsterdam.

Hagenezen betalen per jaar gemiddeld 145 euro meer voor hun autoverzekering dan Groningers. Een verklaring kan volgens Jerry Poel, autoverzekering-expert bij Autoverzekering.nl, gevonden worden in meerdere factoren: "Verzekeraars kijken voor de kans op schade onder andere naar het aantal bewoners per vierkante kilometer. Den Haag is relatief gezien een van de meest drukbevolkte steden van ons land. Daarnaast is de autocriminaliteit in deze stad ook relatief hoog. Dit is ook een belangrijke factor voor autoverzekeraars om de hoogte van de premies te bepalen."De afgelopen jaren waren autobezitters in Amsterdam, Den Haag, Utrecht of Maastricht het duurst uit voor hun autoverzekering. Maar dit jaar is Haarlem nieuwkomer in de top drie met duurste steden om een autoverzekering af te sluiten. De hoofdstad van Noord-Holland komt dit jaar binnen op een tweede plaats en Amsterdam sluit de top drie af.In tegenstelling tot eerdere jaren, hebben Maastrichtenaren geluk. Het onderzoek van Autoverzekering.nl laat namelijk zien dat de gemiddelde autopremies in Maastricht het hardst gedaald zijn: autobezitters in de Limburgse hoofdstad betalen dit jaar bijna 55 euro minder in vergelijking met vorig jaar. Dit terwijl Maastricht in 2018 en 2019 werd uitgeroepen tot duurste stad om een auto te verzekeren.Volgens Poel is de uitkomst opvallend: "Het aantal autodiefstallen daalt al jaren, maar in Maastricht zien we dat de autodiefstallen vorig jaar juist zijn toegenomen in vergelijking met andere steden. Verzekeraars berekenen dit vaak door in de premies, dus het is bijzonder dat de premies in Maastricht alsnog een daling laten zien. Over het algemeen is het wel zo dat je auto nog steeds het onveiligst staat in steden zoals Amsterdam, Utrecht of Rotterdam."Startende automobilisten worden door verzekeraars vaak gezien als risicogroep, wat leidt tot hogere premies. Vorig jaar leek het tij te keren, maar uit het onderzoek blijkt dat deze groep automobilisten er dit jaar financieel op achteruit gaat. Waar een startende autobezitter vorig jaar nog 33,97 euro per maand, is de gemiddelde maandpremie gestegen naar 37,61 euro. Hierdoor zijn starters op jaarbasis zo’n 43 euro duurder uit.In Den Haag en Haarlem liggen de jaarlijkse autopremies van startende automobilisten ruim 130 euro hoger dan de gemiddelde kosten voor een autoverzekering. Groningen en Leeuwarden blijken dit jaar voor starters de goedkoopste steden te zijn om een auto te verzekeren. Jonge autobezitters in Groningen betalen dit jaar ruim 250 euro minder voor hun autopremie dan jongeren uit Den Haag."Bij het bepalen van de premies kijken verzekeraars naar het risico dat zij lopen om een vergoeding uit te moeten keren bij schade. Bij bestuurders met weinig rijervaring is de kans op schade groter. In de Randstad is meer verkeer dan in het noorden of oosten van het land en dat vergroot de kans op ongelukken. Dit risico wordt door verzekeraars doorberekend in de premies, waardoor een startende automobilist in de Randstad stukken duurder uit is," aldus Poel.Meer data en inzichten over het onderzoek zijn te vinden in dit onderzoeksartikel op Autoverzekering.nl