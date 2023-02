Met de auto op wintersport? Hier moet je op letten

24 februari 2023 - De voorjaarsvakantie is begonnen en dat betekent dat honderdduizenden Nederlanders de komende weken weer op wintersport zullen gaan. Een goed moment om je autoverzekering onder de loep te nemen. Is die in alle wintersportlanden geldig? En hoe zit het als je onderweg naar de sneeuw af en toe van bestuurder wisselt, is je verzekering dan ook geldig? Jerry Poel, expert bij Autoverzekering.nl, beantwoordt de vier meest gestelde vragen.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

"De autorit naar je wintersportbestemming duurt vaak langer dan zes uur, en daarom is het verstandig om af en toe te wisselen van bestuurder. Als iemand anders achter het stuur van je auto kruipt, is de verzekering gewoon geldig. Autoverzekeringen zijn doorgaans object gebonden en niet persoonsgebonden" legt, uit. Dus als een tijdelijke chauffeur schade aan je auto veroorzaakt, zal de verzekeringsmaatschappij die schade over het algemeen gewoon vergoeden. Wel moet de bestuurder in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.""Het is natuurlijk erg zonde als je sneeuwpret wordt verpest door autopech, dus het is zaak dat snel op te lossen als het gebeurt. Naast de verplichte autoverzekering is het aan te raden om een ​​buitenlandse pechhulp verzekering af te sluiten als je met de auto op wintersport gaat. Deze dekking is af te sluiten bij je autoverzekering, reisverzekering of pechhulpverlener.""Het is raadzaam om een ​​rechtsbijstandverzekering af te sluiten als je alleen een WA-verzekering of een WA beperkt casco verzekering hebt. Bij deze verzekeringsvormen is het soms namelijk ingewikkeld een ​​claim in te dienen voor schade veroorzaakt door anderen in het buitenland. De rechtsbijstandverzekering helpt je hierbij en zorgt ervoor dat je hulp krijgt bij dergelijke juridische kwesties.""Neem voor je vakantie je auto goed onder de loep. Vooral gladde wegen verhogen de kans op aanrijdingen tijdens de wintersport. In de polisvoorwaarden van jouw autoverzekering staat altijd vermeld dat je als bestuurder de kans op schade zo mogelijk moet minimaliseren. Als je nalatig blijkt te zijn geweest door bijvoorbeeld te rijden zonder winterbanden of je ruit niet ijsvrij is, kunnen verzekeringsmaatschappijen de schade op je verhalen. Deze kosten kunnen aardig oplopen, dus zorg dat je auto altijd in orde is en voldoet aan de gestelde eisen. Die kunnen per land verschillen. Zo zijn in meeste skigebieden sneeuwkettingen verplicht, maar winterbanden niet altijd. Schade die direct door het weer wordt veroorzaakt, zoals stevige hagel, is wel standaard verzekerd."