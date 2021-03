Aantal autodiefstallen laatste vijf jaar ruim 26 procent gedaald

18 maart 2021 - Sinds 2016 is het aantal autodiefstallen in Nederland met ruim 26 procent afgenomen. Dit concludeert vergelijkingssite Autoverzekering.nl op basis van data van de Politie. Als het aankomt op autodiefstallen, lijkt Nederland de afgelopen jaren een stuk veiliger te zijn geworden. Werden er vijf jaar geleden nog 13.224 auto’s gestolen, waren dat er in 2020 nog slechts 9.671. Daarvan verdwenen er maar liefst 1.535 stuks in Amsterdam.

Alleen op Schiermonnikoog werden er nul auto’s gestolen de afgelopen jaren, maar daar mogen alleen bewoners hun auto gebruiken.In Zuid-Holland werden de laatste vijf jaar dan wel minder auto’s gestolen, maar toch blijft het aantal autodiefstallen in deze provincie het hoogst. In 2016 stond de provincie, met 3.263 auto’s, op nummer één en dat is in 2020 wederom het geval met 2.808 gestolen auto’s. In Noord-Holland veranderde er niet zoveel: het aantal autodiefstallen daalde er in de afgelopen vijf jaar gemiddeld met slechts 5 procent.In tegenstelling tot de westelijke provincies, valt het aantal autodiefstallen in de noordelijke provincies van Nederland en provincie Zeeland relatief gezien mee. Het aantal autodiefstallen daalde de afgelopen vijf jaar het sterkst in de provincie Friesland met 60 procent. De provincie wordt op de voet gevolgd door Drenthe met een daling van 54 procent.Het dalende aantal autodiefstallen is mogelijk positief nieuws voor autobezitters. Een vermindering van het aantal diefstallen kan leiden tot een verlaging van de autopremies. "Hoe kleiner de kans dat een auto wordt gestolen in een bepaalde provincie, hoe minder risico verzekeraars toekennen aan deze regio. Door deze manier van risicobepaling kan dezelfde auto in Assen veel goedkoper zijn om te verzekeren dan in Den Haag, waar jaarlijks meer auto’s worden gestolen.", aldus Frederik van der Veen, CEO bij Autoverzekering.nl.Uit recente data* van Autoverzekering.nl blijkt dat autoverzekeraars de premies van autoverzekeringen in 2020 hebben verlaagd. Zo daalde de gemiddelde premie voor de WA- en WA volledig cascoverzekering met gemiddeld 1,5 procent in vergelijking met de gemiddelde premies van 2019. De premies van WA beperkt cascoverzekeringen daalde, met gemiddeld 5 procent t.o.v. 2019, het hardst in 2020.Frederik van der Veen, CEO bij Autoverzekering.nl, verwacht voor 2021 toch een verdere daling van de autopremies: "Als we kijken naar de ontwikkeling van de premies, dan zien we dat deze eind 2020 licht stegen. Echter, de eerste maanden van 2021 is er weer een daling voor WA- en WA beperkt cascoverzekeringen ingezet."Van der Veen licht verder toe: Het aantal autodiefstallen heeft invloed op de premies van WA beperkt casco- en WA volledig cascoverzekeringen. Doordat het aantal autodiefstallen de afgelopen jaren is afgenomen, is het risico voor verzekeraars ook verkleind. Dit zie je terug in de gedaalde autopremies van 2020. Daarnaast worden de eerste tekenen van het ‘corona-effect’ zichtbaar. De eerste maanden van 2021 zien we al dat de premies lager liggen dat eind vorig jaar. Door corona werd er minder gereden en nam het aantal ongelukken en schades af. Dit lijken verzekeraars nu voorzichtig door te berekenen in hun premies. Of die daling dit jaar gaat doorzetten, kunnen we halverwege dit jaar bepalen."Lees meer informatie en tips in dit artikel