Groningen goedkoopste stad om je auto te verzekeren

4 mei 2022 - Groningen is voor het derde jaar op rij de goedkoopste stad om een autoverzekering af te sluiten, gevolgd door Leeuwarden en Assen. Amsterdam is dit jaar de duurste stad om een autoverzekering af te sluiten. Dit blijkt uit jaarlijks onderzoek van Autoverzekering.nl naar de premies in de twaalf provinciale hoofdsteden en Amsterdam.

Groningers betalen per jaar gemiddeld 126 euro minder voor hun verzekering dan autobezitters in Amsterdam. Het is opvallend dat Groningen nog steeds de goedkoopste stad is om een autoverzekering af te sluiten. Na jaren van daling is het aantal motorvoertuigdiefstallen hier namelijk weer toegenomen in 2021. Het onderzoek toont aan dat de gemiddelde autopremie in Groningen nog steeds lager ligt dan in Assen. Dit is opmerkelijk, aangezien uit data** van de Politie blijkt dat in Assen minder motorvoertuigen worden gestolen, er minder uit auto’s wordt gestolen én het aantal verkeersongevallen hier lager ligt.Uit het onderzoek van Autoverzekering.nl blijkt dat de premies in alle steden goedkoper zijn geworden in vergelijking met een jaar geleden. Dit komt mede doordat het aantal autodiefstallen in de meeste steden fors is gedaald tussen 2020 en 2021: gemiddeld werden er zeventien procent minder motorvoertuigen gestolen in Nederland.Poel zegt: "De hoogte van de autopremies in een stad hangt sterk af van de voertuigcriminaliteit en veiligheid in de stad. Doordat het aantal autodiefstallen de afgelopen jaren is gedaald, is het risico voor verzekeraars ook kleiner geworden. Door de coronapandemie werd er vorig jaar ook minder gereden, daarmee nam het aantal ongelukken en schades af. Bovendien zijn het aantal autobranden vorig jaar ook afgenomen". Hij vervolgt: "Deze factoren verlagen de schaderisico’s voor verzekeraars. Het lag daarom in de lijn der verwachtingen dat zij de premies in 2022 zouden verlagen."Het is al jaren bekend dat startende automobilisten door verzekeraars worden gezien als een risicogroep, wat leidt tot hogere premies, maar uit het onderzoek blijkt dat deze groep automobilisten er financieel op vooruitgaat in 2022. Vorig jaar betaalde een startende autobezitter nog 40,58 euro per maand, maar dit jaar ligt de gemiddelde maandpremie rond 33,97 euro. Hierdoor zijn starters op jaarbasis 79,20 euro goedkoper uit, maar betalen zij gemiddeld nog steeds een hogere premie dan gemiddeld.Assen, Leeuwarden en Zwolle blijken dit jaar voor starters de goedkoopste steden te zijn om een auto te verzekeren. Jonge autobezitters in Assen betalen jaarlijks 152 euro minder voor hun autopremie dan Amsterdamse jongeren. In Amsterdam, Utrecht en Den Haag liggen de jaarlijkse autopremies van startende automobilisten ruim 98 euro hoger dan de gemiddelde kosten voor een autoverzekering.In tegenstelling tot startende automobilisten gaan gezinnen juist meer premie betalen dit jaar. Zij zijn gemiddeld 25 euro duurder uit in 2022."Bij het bepalen van de premies kijken verzekeraars naar het risico dat zij lopen om een vergoeding uit te moeten keren bij schade. Bij bestuurders met weinig rijervaring is de kans op schade, en dus ook een schadeclaim, groter. Dit risico rekenen zij door in de premies. Wat ook meespeelt is de stad: in de Randstad is meer verkeer dan het noorden van het land en daardoor is de kans op ongelukken ook groter," aldus Poel.Poel vervolgt: "Nu de coronamaatregelen niet meer van kracht zijn wordt er weer meer gereden. Daarnaast is er sprake van inflatie, auto-onderdelen en personeel worden duurder. De verwachting is dat schadebedragen hierdoor gaan toenemen. En verzekeraars dit volgend jaar zullen doorberekenen in de premies."