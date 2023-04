Meer dan 200. 000 btw-betalingen met iDEAL via Mijn Belastingdienst Zakelijk

21 april 2023 - Sinds de toevoeging van iDEAL aan Mijn Belastingdienst Zakelijk betaalden ondernemers al meer dan 200.000 keer op deze manier hun btw. Dit blijkt uit cijfers van de Belastingdienst. Met de mogelijkheid om met iDEAL te betalen, wil de Belastingdienst de btw-aangifte voor ondernemers gemakkelijker maken.

Stuur je btw-aangifte in via Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Klik op ‘Aangifte afsluiten’.

Ga naar ‘Ingestuurde aangiften’. In de kolom ‘Actie’ vind je de iDEAL betaallink.

Dat ondernemers blij zijn met de toevoeging van iDEAL aan Mijn Belastingdienst Zakelijk, geeft ook ondernemer Klaas-Jan Gorter aan: "Je btw-aangifte betalen via iDEAL lijkt een kleine aanpassing, maar voor kleine ondernemers is het heel handig. Dit voorkomt naheffingen en boetes voor ondernemers"."Meer dan 200.000 betalingen via iDEAL: een mooi aantal," zegt Paul Jairath, projectleider bij de Belastingdienst. "Veel startende en kleine ondernemers doen de btw-aangifte zelf. We zien dat zij regelmatig onnodige fouten maken bij hun btw-aangifte en -betaling. Betaal je via iDEAL, dan werkt dat net als bij een webshop. Het goede betalingskenmerk, rekeningnummer en bedrag zijn al ingevuld en je kunt direct met iedere bank betalen. Snel en in drie simpele stappen gedaan. Zo helpen we fouten voorkomen en maken we het makkelijker voor ondernemers om hun verplichtingen na te komen."Ook in commerciële boekhoudpakketten waarmee ondernemers de btw-aangifte kunnen doen, zit de iDEAL-betaalmogelijkheid ingebouwd.Ben jij ondernemer en doe je de btw-aangifte zelf? Let dan op, want de deadline voor het doen van btw-aangifte en het betalen van de btw over het eerste kwartaal van 2023 is op 30 april. Dit valt op een zondag. Zorg ervoor dat ook je betaling uiterlijk op deze datum binnen is. Aangifte doen moet ook als je afgelopen kwartaal geen omzet had. Dit geef je in de btw-aangifte makkelijk aan.Doe je géén btw-aangifte? Of doe je de btw-aangifte óf -betaling te laat? Dan ontvang je een naheffingsaanslag. De Belastingdienst maakt dan zelf een schatting van de btw die je moet betalen en vult die aan met een boete.