Drie op de tien ondernemers dienen btw-aangifte weleens te laat in

20 januari 2023 - Drie op de tien kleine ondernemers hebben in de afgelopen drie jaar de btw-aangifte weleens te laat ingediend. Dit blijkt uit een flitspeiling in opdracht van de Belastingdienst. Vooral startende ondernemers zijn de terugkerende btw-aangifte nog niet gewend. Zonde. Want wie niet op tijd btw-aangifte doet, riskeert een boete. Stel daarom nu alvast een herinnering in voor komende deadline: vóór 31 januari moeten de btw-aangifte én betaling voor het vierde kwartaal van 2022 binnen zijn.

Na afloop van ieder kwartaal heb je als ondernemer een maand de tijd om de btw-aangifte in te vullen én te betalen. Btw-aangifte doen is verplicht. De aangifte staat ieder kwartaal automatisch voor je klaar in Mijn Belastingdienst Zakelijk. Voorkom een boete en doe altijd btw-aangifte, óók als je geen omzet hebt gedraaid.Ben je eind 2022 een onderneming gestart? Dan staat er mogelijk nog geen digitale btw-aangifte voor je klaar in Mijn Belastingdienst Zakelijk. Je hebt dan een papieren btw-aangifte ontvangen. Ook de papieren btw-aangifte moet vóór 31 januari bij de Belastingdienst binnen zijn. Stuur ‘m dus op tijd op. Voor de betaling van de papieren btw-aangifte ontvang je een naheffingsaanslag. Meer informatie over de papieren btw-aangifte vind je via deze link Gebruikte je in 2022 je auto van de zaak ook privé? Of gebruikte je juist je privéauto ook voor zakelijke kilometers? Corrigeer altijd de btw voor het privégebruik in de btw-aangifte over het vierde kwartaal. Met de rekenhulp ‘ btw en de auto ’ bereken je de btw snel voor jouw situatie.Stel: bij de jaarafsluiting kom je erachter dat je eerder in het jaar een factuur bent vergeten in de btw-aangifte. Nu is het moment om dat recht te zetten. Is je correctie voor de btw minder dan € 1.000,-? Neem de correctie dit kwartaal dan mee in de btw-aangifte. Gaat het om een correctie van meer dan € 1.000,-? Dien dan het formulier ‘suppletie omzetbelasting’ in. Je vindt dit formulier als je inlogt op Mijn Belastingdienst Zakelijk.Ruim één derde van de kleine ondernemers doet btw-aangifte via Mijn Belastingdienst Zakelijk. Daar kun je de btw sinds kort betalen met iDEAL. Het goede betalingskenmerk, rekeningnummer en bedrag zijn al voor je ingevuld. Ideaal voor als je geen fouten wilt maken.Ga voor meer informatie en hulpmiddelen naar belastingdienst.nl/btw