Btw-aangifte via Mijn Belastingdienst Zakelijk voortaan te betalen met iDEAL

17 november 2022 - Vanaf deze maand kunnen ondernemers die Mijn Belastingdienst Zakelijk gebruiken om btw-aangifte te doen, de btw direct betalen met iDEAL. Bij een betaling via iDEAL zijn het goede betalingskenmerk, rekeningnummer en bedrag al ingevuld. Zo helpt de Belastingdienst ergernissen en herstelacties van ondernemers voorkomen, én wordt betalen makkelijker.

"Mensen mogen van de Belastingdienst verwachten dat wij het hen zo makkelijk mogelijk maken om belasting te betalen," zegt Paul Jairath, programmamanager bij de Belastingdienst. "Bijvoorbeeld door betalen met iDEAL toe te voegen aan Mijn Belastingdienst Zakelijk. Zo kunnen ondernemers eenvoudiger aan hun administratieve verplichtingen voldoen en helpen we hen fouten te voorkomen." De toevoeging van iDEAL aan Mijn Belastingdienst Zakelijk past bij de plannen van de Belastingdienst om ondernemers zoveel mogelijk te ondersteunen, zodat ondernemers kunnen doen wat zij het liefste doen: ondernemen.Aangifte doen kan voor ondernemers een complexe klus zijn. Daarom stappen steeds meer ondernemers over naar administratiesoftware die aangifte doen eenvoudiger maakt. Door de combinatie van een administratiepakket en een aangifteprogramma voorkomt de software fouten. Het betalen van de omzetbelasting en loonheffing via iDEAL was via verschillende commerciële boekhoudpakketten al mogelijk: in 2022 waren de iDEAL-betalingen aan de Belastingdienst tot nu toe al goed voor € 1,4 miljard.Kijk op belastingdienst.nl/ondernemers.